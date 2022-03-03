Восьмий день війни 3 березня почався з бомбардування міста Ізюм на Харківщині, унаслідок якого загинули 8 людей, з яких двоє – діти. Харків упродовж дня піддавався обстрілам ракетами. У Києві за ніч чотири рази оголошували повітряну тривогу – стільки ж разів було чути вибухи. А ввечері військові збили ракету, що летіла у київський вокзал, де на евакуацію чекають тисячі жінок і дітей.

Напередодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що місто – під українським прапором, але на межі гуманітарної катастрофи і просить про допомогу.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що місто – під українським прапором, але в міськраду приходили російські військові, з якими він домовився, що життєзабезпечення міста триватиме. Упродовж вуличних боїв у Херсоні загинули близько 200 людей.

Героями попереднього дня стали мешканці міста Енергодар у Запорізькій області. Тисячі беззбройних людей вийшли назустріч ворогу, аби не впустити його в місто та пояснити, що нема чого шастати на АЕС. Опір українців триває до перемоги.

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