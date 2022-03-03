Мешканці Києва повідомляють, що чули щонайменше чотири вибухи

У ніч із 2 на 3 березня в Києві пролунали вибухи. За свідченнями очевидців, їх було чотири.

Вибухам передували сигнали про повітряну тривогу, після чого, близько 2:00 у місті пролунали чотири вибухи. За даними «Української правди», один із вибухів місцеві мешканці чули в Печерському районі в центрі столиці, ближче до бульвару Дружби народів.

Київ. Було приблизно 4 вибухи. pic.twitter.com/NnOxKx0hqo — Промисловий Портал (@ua_industrial) March 3, 2022

Ще один сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав о 4:28. Зазначимо, що цієї ночі повітряну тривогу оголошували у половині областей України, зокрема й у Львові.

Згодом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уточнив, що нічні вибухи у Києві – це робота української ППО, яка знищила ворожі повітряні об'єкти.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Київ із першого дня вторгнення – від ранку 24 лютого. Ворожі снаряди влучають у житлові будинки, військову та цивільну інфраструктуру

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