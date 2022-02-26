Дитину разом з іншими пораненими доставили в лікарню, однак на момент огляду його медиками він вже помер

У Києві внаслідок обстрілів російських військ загинула дитина. Поранених після ворожої атаки привезли швидкою в дитячу лікарню «Охматдит». Однак одна дитина вже була мертва. Про це повідомила прес-секретарка лікарні Анастасія Магеррамова.

Віку і статі дитини не повідомляють. Всім іншим пораненим – двом дітям і двом дорослим – лікарі надають допомогу.

Медичний директор лікарні «Охматдит» Сергій Чернишук розповів, що одна дитина має травму кінцівок і голови, друга поранення пальця. Ще двоє дорослих з пораненнями середньої важкості.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від початку російського нападу загинули шість мирних жителів, в тому числі одна дитина, та 14 військових і бійців Теробони. Поранення отримала 71 людина, з них — 25 цивільних, зокрема три дитини.

Субота, 26 лютого, була дуже складна для Києва. Вночі у різних районах столиці було чутно вибухи та автоматні черги, вранці росіяни обстріляли житлові квартали, ворожий снаряд влучив у 25-поверховий будинок, є загиблі. Зараз Київ теж тримає оборону. Міноборони повідомляє, що Київ є ціллю номер один для Росії. Разом з військовими місто боронять містяни, добровольці, які отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції.

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