Вбиті росіянами Анна та Олег Федьки та їхня 6-річна онука Софія

Російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

Першим про вбивство цілої сім'ї, що намагалася втекти від російських окупаційних військ, розповів 25 лютого керівник патрульної поліції України Євген Жуков, опублікувавши про це допис у Facebook. Справа у тому, що вбитими виявилися рідні патрульного поліцейського з Херсона Олега Федька (молодшого) – в один день він втратив обох батьків, дружину та двох дітей.

Офіційно поліція про цю трагедію не повідомляла, проте ZAXID.NET вдалося поспілкуватися з рідним братом патрульного Денисом Федьком, який підтвердив слова Жукова і розповів подробиці.

Трагедія трапилася у перший день війни – у четвер, 24 лютого, після того, як росіяни вторглися на Херсонщину. Сім'я місцевого патрульного Олега Федька вирішила евакуюватися з міста. Він сам був на службі, тому по його дружину з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у селе Веселе біля Нової Каховки.

Проте того ж дня росіяни зайшли і у Веселе (за 70 км від Херсона), тоді родина вирішила знову втікати. Вони негайно виїхали з Веселого у Нову Каховку (відстань менше 20 км) двома машинами. У першому авто були інші родичі – троє дорослих та дитина. В другій машині їхали якраз батьки патрульного і його дружина з дітьми.

Уже на виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими військовими, які в цей момент вже заходили у село, а друге авто не встигло.

У той час Денис Федько говорив із мамою телефоном, було близько 16:00. «Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут [в машині] діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяця. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали», – розповів ZAXID.NET Денис Федько.

Батьки херсонського патрульного Олег та Анна Федьки (фото надане Денисом Федьком)

Троє дорослих загинули на місці одразу. Коли росіяни відійшли, родичі з першого авто повернулися і забрали дітей, які вже майже не дихали, але ще були живими. Їх ще встигли завезли до лікарні у Нову Каховку, де вони і померли.

Розстріляні росіянами Ірина Федько з донькою Софією (фото надане Денисом Федьком)

Члени загиблої сім'ї:

Федько Олег Іванович, 56 років

Федько Анна Василівна, 56 років

Федько Ірина Олександрівна, 27 років

Федько Софія Олегівна, 6 років

Федько Іван Олегович, півтора місяці

Патрульний Олег Федько продовжує нести службу в Херсоні. Він не може забрати тіла своїх рідних, вбитих росіянами, – батька, матері, дружини, сина та доньки. Станом на суботу, 26 лютого, Веселе залишається під контролем російської армії.

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