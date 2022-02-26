У ніч на 26 лютого, Збройні сили України продовжують чинити запеклий опір широкомасштабному російському вторгненню. Спроби росіян десантуватись у Василькові і закріпитись в аеропорту провалились – більше того, завдяки роботі українських ППС було збито військово-транспортний літак Іл-76 МД, а в зоні ООС комплексом С-300 українські бійці знищили ворожий вертоліт та штурмовик Су-25.

Наші відбили у Києві атаку росіян на одну із військових частин і відновили контороль над Херсоном. Протиповітряна оборона ЗСУ запобігла вторненню у Миколаїв, російському десанту не дали висадитися в Очакові. Під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25.

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