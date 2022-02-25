Під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов.

«Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!», – написав він.

Нагадаємо, що за півтори доби українські військові знищили 2800 росіян, що вторглися у нашу країну. Підрозділи ЗСУ знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери.

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