На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач СУ-25
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов.
«Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!», – написав він.
Нагадаємо, що за півтори доби українські військові знищили 2800 росіян, що вторглися у нашу країну. Підрозділи ЗСУ знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери.
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