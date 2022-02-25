24 лютого українці з ПТРК Javelin знищили колону російських танків

За півтори доби українські військові вбили 2800 російських окупантів, захищаючи свою територію. ЗСУ також знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери. Такі дані оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За попередніми підрахунками, станом на 15:00 п’ятниці, 25 лютого, російські війська зазнали таких втрат:

Танки до 80

Бойові броньовані машини різних типів – 516

Літаки – 10

Гелікоптери – 7

Особовий склад – 2800.

Українські військові другий день протистоять російській агресії та захищають міста від ворожих військ. 25 лютого наші військові обороняли Київ, вночі уламок ворожої ракети влучив у житлову багатоповерхівку, на Київщині також з «градів» обстріляли дитбудинок з дітьми усередині. Обстрілу з «градів» також зазнав Харків. Бої точаться у різних областях.

Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції ZAXID.NET