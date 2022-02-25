Міноборони оприлюднило втрати росіян у війні з Україною
Під час оборони українські військові вбили 2800 окупантів
До теми
За півтори доби українські військові вбили 2800 російських окупантів, захищаючи свою територію. ЗСУ також знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери. Такі дані оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За попередніми підрахунками, станом на 15:00 п’ятниці, 25 лютого, російські війська зазнали таких втрат:
- Танки до 80
- Бойові броньовані машини різних типів – 516
- Літаки – 10
- Гелікоптери – 7
- Особовий склад – 2800.
Українські військові другий день протистоять російській агресії та захищають міста від ворожих військ. 25 лютого наші військові обороняли Київ, вночі уламок ворожої ракети влучив у житлову багатоповерхівку, на Київщині також з «градів» обстріляли дитбудинок з дітьми усередині. Обстрілу з «градів» також зазнав Харків. Бої точаться у різних областях.
Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції ZAXID.NET