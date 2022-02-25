«Коктейль Молотова» один із дієвих засобів вразити ворожий танк

Один із способів зупинити танки ворога – скористатися «коктейлем Молотова». Цей вибуховий пристрій можна самому зробити вдома. ZAXID.NET публікує найпростіші рецепти, які сьогодні має знати кожен.

Що потрібно?

Скляна пляшка об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Краще використовувати пляшки з тонкими стінками, такі легше розбиваються (це необхідно, аби коктейль спрацював). Добре підходять пляшки від горілки радянського типу, гірше – пляшки від вина чи пива. Ще для виготовлення коктейлю треба бензин та груба смужка гарчірки довжиною від 20 до 35 см. (тканина має бути не синтетична).

Щоб коктейль був більш дієвим і горів довше, туди можна додати ацетон, пінопласт або моторне мастило.

Виготовлення коктейлю

Найпростіший спосіб приготувати «коктейль Молотова» – це взяти склянну пляшку і на третину (можна і наполовину) заповнити її бензином. Але не повністю! Шматок тканини вставити у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Таким чином робимо гніт, який також слід просочити бензином. Тканину, яка залишилася назовні пляшки можна зафіксувати скотчем, обмотати ним шийку пляшки. Ось і все, найпростіша версія «коктейлю Молотова» – готова.

Складніший спосіб – зробити так званий напалм. Такий коктейль довше горить, бо запалювальна суміш прилипає до об'єкту в яку влучила пляшка.

Змішайте у посудині 100 мл ацетону, туди роздрібнити та кинути пінопласт, добре його розчиніть, доки не утвориться густа суміш, схожа на сироп. Влийте суміш в пляшку, туди у співвідношені 1:1 додати бензин. Після цього вставити у пляшку тканину. Гніт який залишився назовні потрібно також змочити у сумішші, яка вийшла. Також замість пінопласту та ацетону, до бензину можна додати машинне масло.

Термін придатності «коктейля Молотова» до 24 годин, з кожною годиною якість коктейлю зменшується.

Ефективний спосіб враження танку

Тримаючи пляшку за шийку, обережно підпалити гніт (тканину, яка назовні пляшки) і підпалити. Кидати коктейль потрібно, коли танк на відстані кількох метрів, аби точно потрапити в ціль. Щоб осліпити танк, треба вразити «коктейлем Молотова» його оптичні прилади та оглядову щілину. Для ураження двигуна необхідно потрапити у вентиляційні решітки позаду від башти танку. Для цього кидати коктейль потрібно збоку або позаду танка.

Схема куди краще кидати коктейль, щоб вразити танк

До слова, гусениці танка будуть можна вивести з ладу, якщо у них запхати важкий металевий предмет наприклад рейку чи обрізок труби.

Техніка безпеки

Запам'ятайте! Коли робите коктейль, поблизу не повинно бути відкритого вогню. Випари бензину й ацетону небезпечні для здоров’я, тому робити «коктейль Молотова» бажано на відкритому повітрі.

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