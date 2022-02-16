Тактична авіація Повітряних сил ЗСУ тренувалася наносити ракетно-бомбові удари по танкових колонах під час масштабних командно-штабні навчань «Заметіль-2022», які проходять по всій країні. Відео ударів показав Генеральний штаб ЗСУ у середу, 16 лютого.

Тренування військової авіації проходило на авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області. Винищувачі Су-27 та МіГ-29 і бомбардувальники Су-24М одночасно з трьох аеродромів навчалися завдавати ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.

Під час навчань використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг. Генштаб ЗСУ зазначив, що під час маневрів українська авіція вразила усі цілі.

Нагадаємо, що раніше 15 лютого українські військові у зоні проведення операції Об’єднаних сил у вівторок здійснили навчальні стрільби з британських протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.