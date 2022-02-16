У штабі ООС не повідомили, на якому саме полігоні відбулися випробування протитанкових ракетних комплексів NLAW

Українські військові у зоні проведення операції Об’єднаних сил у вівторок здійснили навчальні стрільби з британських протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.

«На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк», – сказано в повідомленні штабу ООС.

Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.

Як повідомляв ZAXID.NET, 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону.

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW. Перша група українських військовослужбовців здійснила навчальні стрільби з цих протитанкових ракетних комплексів наприкінці січня.