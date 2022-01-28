Протитанкові ракетні комплекси серійно виготовляються з 2009 року

У п'ятницю, 28 січня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випробували протитанкові ракетні комплекси NLAW. Випробування відбулось у межах завершального етапу підготовки перших 40 інструкторів, які в подальшому навчатимуть інших військових застосовувати британські протитанкові комплекси.

Як повідомляє Армія.inform, для практичних стрільб на рубежах від 300 до 600 метрів встановили кілька мішеней, а військові вели вогонь з різних дистанцій та позицій і вразили всі цілі.

Випробування британських протитанкових ракетних комплексів на Яворівському полігоні. Фото: Армія.inform

Підготовка інструкторів тривала 5 днів – три дні теорії і два дні практики. Тепер підготовлені військові поїдуть у визначені частини, де навчатимуть нових фахівців. А наступного тижня на Яворівському полігоні почнуть таке ж навчання ще 20 військових, які здобудуть фах оператора ПТРК NLAW.

Як інформував ZAXID.NET, ці протитанкові ракетні комплекси прибули в Україну з Британії 18 січня у межах допомоги для протистояння російській агресії. NLAW був розроблений Saab Bofors Dynamics і Thales Air Defense у співпраці з міністерством оборони Великобританії у 2002 році. Комплекс NLAW серійно виготовляється з 2009 року на підприємстві Thales Air Defence (колишній головний завод Short Brothers) у Белфасті у кооперації з іншими британських компаній. NLAW закупили Велика Британія (замовлено 20 тисяч систем), Швеція (має назву RB-57), Люксембург, Фінляндія, Швейцарія, планують закупки Індонезія і Саудівська Аравія.