Польський Сейм на своєму засіданні у четвер, 27 січня, ухвалив резолюцію, у якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі російської агресії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польське видання Onet.

Також Сейм Польщі у резолюції висловив свою опозицію політиці Росії та

Проект документу підтримали 456 депутатів. Проти виступив лише депутат «Конфедерації» Гжегож Браун.

Серед іншого в резолюції йдеться, що Сейм Польщі із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації проти України. На думку депутатів Сейму, така діяльність створює серйозний ризик спричинення збройного конфлікту та дестабілізації Європи.

Одним із виразів нинішньої кризи є енергетичний тиск Російської Федерації, спрямований проти країн Європейського Союзу та його партнерів. Депутати зазначили, що виступають проти запуску газопроводу «Північний потік-2», оскільки той, на їх думку, розриває європейську єдність перед обличчям агресивних дій Російської Федерації.

«Сейм Республіки Польща висловлює свою опозицію політиці Російської Федерації, яка порушує міжнародне право та руйнує порядок і мир у Європі. Переживши історію ХХ століття, ми вважаємо своїм обов’язком… закликати наших союзників і партнерів до дій солідарності, спрямованих на запобігання загрози збройного конфлікту в Європі», – йдеться в резолюції парламенту.

Як наголосили депутати, Україна є суверенною, вільною і демократичною державою.

«Звертаємося до урядів країн НАТО та Європейського Союзу з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед обличчям війни, та тверду відповідь держав-членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору на агресію Російської Федерації», – йдеться в революції.

Автори резолюції наголосили, що цілісність території України, недоторканність її кордонів і право на самовизначення українського народу жодним чином не повинні порушуватися.

«Українське суспільство має право вирішувати своє майбутнє. Шлях України до членства в Європейському Союзі і НАТО має залишатися відкритим, і її право на вступ є безперечним», – йдеться в резолюції.