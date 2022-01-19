Президент закликав не піддаватися на маніпуляції щодо загрози повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і закликом не панікувати і не піддаватися на дезінформацію на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ. Відповідне відеозвернення опубліковане ввечері в середу, 19 січня, на YouTube-каналі Офісу президента.

Президент попросив населення не панікувати та критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до України.

«Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно … І ще точно те, що ми нібито неготові … І всю цю риторику об’єднує одне логічне питання: «А в чому власне новина?» Хіба це не є реальністю вже 8 років, хіба вторгнення не почалось у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз?», – заявив він у зверненні.

Президент зазначив, що ці ризи існують не один день і вони зараз не стали більшими. Однак більшим, на думку Зеленського, став ажіотаж навколо них.

відео Офісу президента

На думку президента, держава-агресор навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.

«Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А також емоції інвесторів та кон'юктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок. Створити такий фон, щоб наше «ні» звучало слабше. Зараз єдиний привід для паніки, якщо ми після 8 років війни будемо досі піддаватися паніці, знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати знайомим і друзям фейки й страшилки...», – наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що влада тісно співпрацює з партнерами щодо дипломатичного вирішення ситуації та посилює свою обороноздатність.

Зеленський попросив зберігати гідність і гордість, щоби не підігравати агресивним намірам Росії.