США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну. Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

На думку американських чиновників, теоретично Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб напасти на Україну.

«Пересування російських військ у напрямку Білорусі, які, ймовірно, здійснюються під приводом регулярно планованих спільних військових навчань, викликають занепокоєння. Це викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі», – заявили у відомстві.

На думку представників Держдепу, співучасть Білорусі в такій атаці була б абсолютно неприйнятною для білорусів і для багатьох всередині режиму. Вашингтон вже довів свої побоювання до відома білоруської влади «в приватному порядку».

Також Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозовлять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.