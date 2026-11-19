Українці на замовлення російської спецслужби нанесили провакативні написи на памʼятники у Познані

У Познані правоохоронці затримали двох українців, які на замовлення Росії написали на памʼтниках польським військовим «Слава УПА». Про це у четвер, 19 листопада, повідомила польська радіостанції RMF24.

Написи на меморіалах звʼявились на початку листопада цього року. Йдеться про памʼятник армії «Познань», пам’ятнику солдатам 2-ї армії Війська Польського та пам’ятнику Героям у Познанській цитаделі.

Слідчі вважаються, що написи на монументах зробив українець Дмитро Й. Водночас схилив його до цих дій інший українець – Микита С. Обох чоловіків затримали. Прокуратура вважає, що чоловіки діяли на замовлення російської розвідки. Метою провокації, за версією слідства, було розпалювання ненависті між польським та українським народами.

Правоохоронці встановили, що за виконання завдання російської спецслужби Дмитро Й. отримав 1 тис. злотих. Водночас Микита С., вважають слідчі, схилив Дмитра до цих до нанесення написів в інтерасах росіян, за що отримав 500 доларів.

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Обох українців затримали в Познані. Суд відхилив клопотання прокурора про взяття їх під варту. Водночас чоловіки залишаються під наглядом поліції, їм заборонили виїжджати з Польщі та контактувати один з одним.

Нагадаємо, 10 листопада журналіст білоруського видання MOST розповів, що отримав від невідомого чоловіка пропозицію: за 500 доларів нанести напис «Слава УПА» на одному з пам’ятників у Познані. За словами журналіста, замовник також шукав людей для подібних провокацій у Варшаві, Вроцлаві та Любліні.

13 листопада стало відомо, що польську правоохоронці затримали 17-річного українця, який залишив на сімох памʼятниках у Гдині та Гданську написи «Слава УПА».