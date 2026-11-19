На озері танцювала спортсменка та авторка блогу про гірські подорожі Любов Бойко із Чернівців

У Карпатському біосферному заповіднику відреагували на світлини та відео з катанням на ковзанах замерзлими високогірними озерами. Йдеться, зокрема, про численні випадки ковзанярства на найвисокогірнішому озері України – Бребенескулі (1801 м), розташованому на Чорногірському хребті.

Тренд набув популярності після того, як на вкритому кригою озері в листопаді 2024 року станцювала спортсменка та авторка блогу про гірські подорожі Любов Бойко із Чернівців, обравши під акомпанемент всесвітньо відомий твір Миколи Леонтовича «Щедрик».

У неділю, 15 листопада, прозорою кригою Бребенескула на ковзанах прокатався біолог і мандрівник Назарій Назарук.

«Лід абсолютно тонесенький. Там сантиметрів, певно, чотири, не більше. Але достатньо, щоб тримати мою вагу», – розповів Назарук у тредсі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Користувачі соцмережі розкритикували вчинок українця. Зокрема, зазначали, що такі дописи можуть спровокувати «паломництво» любителів гірського екстриму й ковзанів, а це перетворить озеро з пам’ятки природи на каток. Після цього Назарій Назарук видалив допис і попросив вибачення в інстаграмі.

Позиція заповідника

У четвер, 19 листопада, у Карпатському біосферному заповіднику пояснили, що сталеві леза ковзанів зрізають верхній шар криги, залишаючи мікроскопічну металеву стружку та сліди засобів для догляду за взуттям. Навесні під час танення все це потрапляє в безстічне озеро та накопичується на дні. Окрім того, гучний скрегіт ковзанів лякає червонокнижних мешканців.

«В озері Бребенескул не водиться риба, проте там мешкають і частково зимують на дні рідкісні види, занесені до Червоної книги України — тритон карпатський та тритон альпійський. Через невелику глибину озера (близько 3 метри) крига працює як резонатор: вібрації та шум від ковзанів тривожать тварин у стані зимового спокою, що може призвести до їх загибелі», — зазначили в заповіднику.

В установі додали, що озеро Бребенескул є гідрологічною пам’яткою природи та як частина водно-болотного угіддя міжнародного значення «Озірний-Бребенєскул» охороняється Рамсарською конвенцією.

Також у заповіднику попередили про небезпеку ковзання по озеру. Восени та на початку зими льодовий покрив на висоті 1801 м є нерівномірним через сильні вітри, перепади температур та підводні джерела. Провал під кригу в суворих умовах високогір’я, далеко від рятувальних служб, загрожує життю.

Зазначимо, довжина озера Бребенєскул сягає 147 м, ширина – 67 м, а максимальна глибина — 3,2 м. З озера бере початок річка Бребенескул, яка впадає у Тису.