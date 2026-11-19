Заявки приймають до 1 грудня

В Україні продовжують реалізовувати програму «Зимовий вступ», яка дає можливість майбутнім абітурієнтам підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ) перед основною вступною кампанією. У 2026–2027 навчальному році до ініціативи долучилися 94 заклади вищої освіти. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Програма передбачає навчання на так званому нульовому курсі. Його мета – допомогти вступникам надолужити прогалини у знаннях, повторити шкільну програму та систематизувати матеріал перед складанням НМТ.

Які предмети вивчатимуть на нульовому курсі

Підготовка охоплюватиме чотири навчальні дисципліни: українську мову, математику, історію України, один предмет на вибір вступника. На вивчення кожного предмета передбачено щонайменше 90 академічних годин. Загальна тривалість навчальної програми становитиме не менш ніж 360 годин.

Залежно від можливостей університету заняття проводитимуть у денному або дистанційному форматі від трьох до шести місяців.

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Перші заняття для учасників програми орієнтовно розпочнуться наприкінці листопада – на початку грудня 2026 року. Університети можуть організовувати набір один або двічі на рік. Граничні терміни зарахування – 1 грудня та/або 1 березня.

Хто може долучитися до програми

Подати заяву на навчання можуть громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або завершують її здобувати у 2026 році.

Зокрема, взяти участь у «Зимовому вступі» можуть:

жителі тимчасово окупованих територій, а також районів активних або можливих бойових дій, які не змогли вступити до університетів під час кампанії 2026 року;

громадяни, звільнені з полону;

військовослужбовці, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

чинні військові, які мають письмову згоду командування на навчання;

українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну;

вступники, які не склали НМТ або зареєструвалися на тестування, але не зʼявилися на нього;

учні випускних класів шкіл, а також студенти останніх курсів закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Хто може отримати державний грант

Для окремих категорій учасників передбачена фінансова підтримка держави. Претендувати на грант можуть слухачі денної форми навчання, які належать до однієї з чотирьох категорій:

жителі тимчасово окупованих територій і районів активних або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії 2026 року;

люди, звільнені з полону;

громадяни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

чинні військовослужбовці за наявності письмової згоди командування.

Розмір гранту становить до 3000 грн за кожен місяць навчання. Кошти можуть повністю або частково покрити вартість підготовчого курсу. Якщо сума державної допомоги не покриває всіх витрат, різницю слухач сплачує самостійно.

Для учасників із цих категорій також передбачена додаткова підтримка:

можливість проживання в гуртожитку для тих, хто не має постійного житла в населеному пункті, де розташований університет;

компенсація витрат на проживання в гуртожитку – до 800 грн щомісяця;

щомісячна допомога на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року, якщо учасник не отримує інших виплат із державного бюджету.

Для вступників, які не належать до пільгових категорій, навчання на нульовому курсі буде платним.

Як подати заявку на нульовий курс

Щоб долучитися до програми, потрібно звернутися безпосередньо до університету, який бере участь у «Зимовому вступі».

Для цього необхідно:

Обрати один із 94 університетів, залучених до програми. Знайти на офіційному сайті закладу інформацію про нульовий курс. Заповнити електронну заяву, зазначивши персональні дані, інформацію про освіту та категорію учасника. Підготувати документи, що підтверджують право на участь у програмі. Визначитися з формою навчання, предметом на вибір і джерелом фінансування.

Рішення про зарахування ухвалює приймальна комісія університету. Заклади самостійно встановлюють терміни подання заяв, перелік документів, розклад і порядок організації занять. Тому актуальні умови вступу варто перевіряти на сайті обраного закладу.

Перелік усіх 94 університетів, які долучилися до програми, оприлюднений на сайті МОН. З Львівської області такі:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Національний лісотехнічний університет України;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», який локалізується на Львівщині.

Чи можна отримати додаткові бали до конкурсного бала

Участь у нульовому курсі може дати вступникам перевагу під час наступної вступної кампанії. Ті, хто повністю виконає навчальну програму та успішно складе підсумкові іспити з усіх предметів, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала.

Однак для цього потрібно виконати дві умови: вступати в рік завершення підготовчого курсу до того самого університету, де відбувалося навчання, та обрати спеціальність, яка має особливу державну підтримку.

Водночас проходження нульового курсу не означає автоматичного зарахування до університету. Для вступу абітурієнтам необхідно буде взяти участь у загальній конкурсній кампанії відповідно до чинних правил прийому.