Програма Erasmus працює майже 40 років

Європейський Союз заборонив росіянам брати участь у програмі обміну для студентів і викладачів Erasmus+. Обмеження також поширюється на всі організації, що працюють на території РФ. Про це йдеться у довіднику програми Erasmus+ на 2027 рік, який Європейська комісія опублікувала 18 листопада.

У документі наголошується, що участь заборонена «у будь-якому статусі». Обмеження стосується всіх, хто проживає в Росії, незалежно від громадянства.

«Організації, що базуються в Росії, та фізичні особи, що проживають у Росії, не можуть брати участь у жодній з дій у рамках цієї Програми в будь-якій ролі», – йдеться у повідомленні.

Росіяни також більше не зможуть отримувати стипендії для навчання за магістерською програмою Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) у європейських університетах.

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Чи поширюються нові правила на вже затверджені стипендії та проєкти, на які виділили фінансування, у документі не уточнюється.

Що відомо про Erasmus+

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку освіти, професійної підготовки, молодіжної політики та спорту. Вона надає студентам, викладачам, молоді й освітнім установам можливості для навчання, стажувань, обміну досвідом і міжнародної співпраці.

Початково Erasmus була програмою обміну для студентів університетів і викладачів у межах Європи. Її офіційно започаткували влітку 1987 року. З 2014 року Україна є учасницею розширеної програми ЄС Erasmus+.

22 жовтня 2026 року Європарламент підтримав збільшення бюджету наступної програми Erasmus+ на 2028–2034 роки до 47,4 млрд євро. Остаточну суму ще мають узгодити з країнами-членами ЄС.