Заняття проводитимуть за двома напрямками

В Івано-Франківську запрацювала Академія космічної інженерії, де учні зможуть долучитися до ракетомоделювання, вивчати астрономію та проводити власні дослідження. Новий освітній проєкт презентували у міському Центрі освітніх інновацій, повідомили на сайті громадської організації «Асоціація Ноосфера», яка ініціювала створення академії.

Програма передбачає два напрями: ракетомоделювання та астрономію. Для занять не знадобляться спеціалізовані лабораторії, працювати можна буде у звичайних шкільних класах. «Асоціація Ноосфера» розробила навчальні програми, підготувала необхідне обладнання для гуртків і залучила менторів, які супроводжуватимуть школярів під час навчання.

Курс із ракетомоделювання розробили у співпраці з Федерацією ракетомодельного спорту України. Він розрахований на учнів 6–9 класів і передбачає 144 години практичних та теоретичних занять.

Учасники гуртка зможуть пройти весь процес створення ракети – від розроблення проєкту до випробування готової моделі. Зокрема, школярі навчаться:

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проєктувати конструкції за допомогою спеціальних CAD-програм;

виготовляти окремі елементи на 3D-принтері;

збирати моделі ракет із картону, дерева та пластику;

запускати ракети й досліджувати результати їхніх польотів;

готуватися до участі у змаганнях із ракетомодельного спорту.

Ракети моделюватимуть у звичайних класах (фото Асоціації Ноосфери)

Другий навчальний напрям присвячений вивченню астрономії. Для цього школярі матимуть мобільні комплекти обладнання, за допомогою яких зможуть спостерігати за небесними тілами та виконувати власні дослідницькі завдання. Представити результати своєї роботи учасники зможуть наприкінці 2027 року під час всеукраїнського конкурсу, який організує «Асоціація Ноосфера».

Діти спостерігатимуть за небом на курсі астрономії (фото Асоціації Ноосфери)

Вчителям, які проводитимуть заняття, нададуть готові навчальні плани, відеоуроки, презентації та креслення. За потреби вони також зможуть отримувати консультації від науковців і менторів організації через спільний чат. Крім того, школи матимуть змогу оформити передплату на друкований журнал Universe Space Tech зі знижкою 50%.

Усі напрацьовані матеріали обох освітніх програм планують опублікувати безкоштовно на STEM-платформі «Асоціації Ноосфера». Ними зможуть користуватися не лише вчителі для інтеграції нових тем у навчальний процес, а й школярі, які захочуть самостійно проводити експерименти.

Івано-франківський Центр освітніх інновацій став одним із десяти пілотних майданчиків Академії. За інформацією організаторів, інтерес до запуску аналогічних гуртків уже виявили понад 150 шкіл у різних регіонах України.

Як зазначив директор соціальних і наукових ініціатив «Асоціації Ноосфера» Сергій Веретюк, проєкт має на меті розвивати інтерес молоді до точних наук та інженерії, а також допомагати перетворювати дитячі ідеї на реальні технологічні розробки.