Для проєкту відберуть 20 команд

Школярі віком 12–17 років можуть долучитися до всеукраїнського проєкту Robotics 360, у межах якого створюватимуть власні робототехнічні розробки. Організатори відберуть 20 команд, забезпечать їх обладнанням і допомагатимуть працювати над проєктами протягом шести місяців. А школа команди, яка переможе у фіналі, отримає комплект техніки вартістю 100 тисяч гривень для своєї лабораторії робототехніки. Про старт набору повідомила Львівська міська рада.

Учасники зможуть самостійно обрати проблему, яку хочуть розвʼязати за допомогою технологій. Наприклад, розробити робота для сортування сміття або автоматичний пристрій, який поливатиме кімнатні рослини під час шкільних канікул.

Протягом проєкту команди навчатимуться онлайн під керівництвом експертів. Школярі працюватимуть над власними ідеями, збиратимуть прототипи, тестуватимуть їх і вдосконалюватимуть відповідно до результатів випробувань.

Після онлайн-презентацій організатори оберуть 10 команд, які потраплять до фіналу. Він відбудеться у Львові в травні 2027 року в межах фестивалю OL Science & Tech Fest. Організатори оплатять фіналістам проїзд, проживання та харчування. Robotics 360 реалізує молодіжна організація «Твори» за фінансової підтримки благодійного фонду Nova Ukraine.

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«Ми хочемо, щоб школярі з різних громад могли спробувати себе в інженерії ще до вибору професії. У команді хтось уперше напише код, хтось придумає, як закріпити датчик, а хтось візьметься зʼясувати, чому робот уперто їде вбік. Так підлітки можуть зрозуміти, що саме їх захоплює в робототехніці й чого хочеться навчитися далі», – розповідають у молодіжній організації «Твори».

Хто може взяти участь і як зареєструватися

До участі запрошують команди з 2–4 школярів віком від 12 до 17 років. Також у кожної команди має бути повнолітній наставник – учитель, керівник гуртка або інший представник закладу освіти.

Важливо, щоб учасники вже мали початкові знання та практичні навички з робототехніки й хотіли застосувати їх для створення власного пристрою. Водночас мати готову ідею на момент подання заявки необовʼязково: її можна буде розробити вже під час навчання.

Для роботи над проєктом команда повинна мати доступ до базового обладнання, наприклад, у шкільній лабораторії чи позашкільному гуртку.

Заявки прийматимуть з 16 до 30 листопада. Реєстраційну форму від імені всієї команди заповнює наставник, який супроводжуватиме школярів протягом усього проєкту.

Подати заявку можна за цим посиланням.