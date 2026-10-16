Школярі зможуть створювати роботів і програмувати розумні пристрої

У четвер, 15 жовтня, на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка відкрили навчально-наукову лабораторію робототехніки обласної Малої академії наук.

Як повідомили у Львівській ОВА, тут школярі зможуть створювати роботів, програмувати розумні пристрої, працювати зі штучним інтелектом та втілювати власні інженерні ідеї.

Для практичних занять лабораторію оснастили сучасним обладнанням, зокрема наборами робототехніки Tetrix Max R/C, комплектами для складання та програмування розумного робомобіля на базі Raspberry Pi Pico, біонічним роботом і мінідроном для програмування та навчальних польотів у приміщенні.

Закупили також 12 комплектів програмованих колісних роботів із дистанційним керуванням, 15 наборів Raspberry Pi Pico Sensor Kit для розроблення вбудованих систем, 10 комплектів одноплатних комп’ютерів і спеціалізований стіл для занять із робототехніки.

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Таке оснащення дасть змогу учням поєднувати програмування з конструюванням, досліджувати роботу сенсорів, створювати апаратно-програмні системи та випробовувати власні технологічні рішення.

Лабораторія працюватиме не лише для вихованців Львівської обласної МАН. До навчальних, наукових та інноваційних проєктів зможуть долучатися учні, студенти й аспіранти. Передбачена також співпраця з інженерними кафедрами закладів вищої освіти.

Як розповіла директорка Львівської обласної МАН Наталія Цигилик, навчання в лабораторії буде орієнтоване на практичні завдання, наближені до реальних потреб інженерії та промисловості. Це дасть змогу учням здобувати досвід дослідницької роботи та розвивати навички, необхідні для подальшого навчання і професійної діяльності.

На ремонт, облаштування приміщення та закупівлю обладнання спрямували загалом 1,8 млн грн. Із них понад 425 тис. грн виділили з обласного бюджету в межах Програми розвитку освіти Львівщини, 1,2 млн грн становлять кошти ЛНУ імені Івана Франка, ще 200 тис. грн надала компанія N-iX.