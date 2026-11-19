Маск вважає, що Україна хоче використати Starshield для наступальних дій

Американський бізнесмен та засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито каже неправду про уповільнення супутникової мережі для військових від Starlink – Starshield. Про це він сказав під час форуму форумі DealBook Summi, передає CNBC.

Маск заявив, що Зеленський «бреше», коли стверджує про запровадження обмежень для України з боку SpaceX. Водночас бізнесмен вважає, що український президент нібито «хоче використовувати Starlink для наступальних військових операцій».

«Це неправда. Не хочу вас шокувати, але Зеленський не завжди говорить правду. Можливо, для вас це стане несподіванкою», – сказав Маск.

Мільярдер вчергове заявив, що український фронт нібито б негайно обвалився, якби він вирішив вимкнути Starlink для України. За словами Маска, Starlink – це «була одна система, яку Росія не змогла вивести з ладу», а він від початку повномасштабного вторгнення Росії допоміг Україні більше, ніж будь-яка приватна особа.

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Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що українські військові знову зафіксували обмеження швидкості супутникової системи Starshield. Тоді він назвав обмеження системними та повідомив, що Україна працює з американськими партнерами щодо відновлення роботи.

Того ж дня президент заявив, що обмеження Starshield фіксують на окупованих Росією українських територіях, що, за його словами, дає зрозуміти, «куди все рухається». Він закликав не визнавати окуповані території України російськими.