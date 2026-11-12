З моменту припинення попереднього обмеження пройшло менш ніж три тижні

Українські військові знову зафіксували обмеження швидкості супутникової системи Starshield. Обмеження фіксуються протягом кількох днів та не є випадковими, повідомив у четвер, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Вони підтвердили, що українські підрозділи кілька днів поспіль фіксують значні збої в роботі військової системи Starshield від Starlink.

За словами Зеленського, обмеження зафіксували вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. Швидкість Starshield опустилася до 161 км/год (100 миль/год).

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити», – повідомив Володимир Зеленський.

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Президент додав, що наразі Україна намагається зʼясувати всі обставини з американською стороною.

Зазначимо, повторні збої у роботі Starshield відбулися на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі. До того британський тижневик The Economist повідомив, що США пропонують змінити адміністративні межі України, щоб Росія могла заявити про повне захоплення Донеччини та Луганщини. Водночас українські міста, які нині контролює Київ, залишилися б під контролем України. 9 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що після війни Україна збереже свою державність, але «матиме трохи іншу форму». Україна своєю чергою знову відмовилася від пропозиції покинути Донбас на вимогу Росії, через що США шукають різні «модифікації» щодо Донбасу.

Нагадаємо, вперше роботу Starshield для українських військових обмежили 14 жовтня. Тоді супутниковий звʼязок зникав на швидкості 60–70 км/год, однак уже ввечері його роботу відновили на швидкості до 160 км/год. Відключення відбулися на тлі тиску США на Україну щодо припинення ударів по нафтових обʼєктах Росії, а також проміжних виборів до Конгресу США, на яких врешті перемогли демократи.

Тоді президент Володимир Зеленський назвав обмеження спланованою операцією. Втім, власник SpaseX Ілон Маск та Дональд Трамп заперечували, що віддавали накази про обмеження Starshield.

Останні обмеження роботи Starshield в Україні фіксували 24 жовтня. До того і Зеленський, і Трамп заявили про скасування обмежень для супутникового звʼязку.

Згодом Зеленський розповів, що у компанії SpaseX так і не відповіли на запити України та особисто президента щодо обмежень Starshield. Вже 5 листопада CNN повідомив, що в Сенаті США готують масштабні розслідування щодо уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні. До слова, Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні, заявивши, що на питання про роботу супутників краще відповісти Військово-повітряним силам.