Зустріч президента України з представниками президента США

США пропонують перекроїти адміністративні кордони України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донеччини й Луганщини, хоча підконтрольні Україні міста залишилися б під її контролем. Про це 9 листопада повідомив британський тижневик The Economist із посиланням на учасників переговорів.

Це одна з ідей, якими Дональд Трамп намагається схилити російського диктатора Владіміра Путіна до миру. Серед інших – повернути Росію на європейський енергетичний ринок, хоча Україна та її партнери виступають проти цієї пропозиції.

За словами неназваних співрозмовників видання, зараз Росія демонструє незвичайну гнучкість навіть у питанні припинення бойових дій на нинішніх лініях фронту. Однак така гнучкість проявилася лише після того, як американські переговірники запропонували розширити переговори, включивши до них більш широке обговорення питань європейської безпеки. На думку українських та європейських чиновників, Кремль використає обговорення безпеки Європи, аби висувати нові вимоги й затягувати перемир’я. Вони стверджують, що припинення вогню має відбутися перед будь-якими розмовами про майбутню безпеку Європи.

Україна не вірить, що Путін готовий підписати всеохопну мирну угоду до закінчення зимової кампанії Росії.

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«Наші американські друзі хочуть прориву. Але бачачи, що росіяни роблять з нашою інфраструктурою, важко повірити, що він настане», – сказав високопоставлений український чиновник.

The Economist зазначає, що як і раніше, найскладнішим питанням залишаються гарантії безпеки, без яких Україна стверджує, що не може припинити боротьбу. Росія вимагає нейтралітету України та скорочення її війська, а також не хоче бачити тут міжнародний контингент. Україна, пише видання, натомість наполягає на щонайменше десяти роках підтримки й армії чисельністю від 800 тис. військових. Американці вважають, що це занадто дорого для її партнерів, і стверджують, що їхніх гарантій безпеки має бути достатньо. Реалістичніший результат – обміни полоненими та локальні перемир’я на менш стратегічно важливих ділянках лінії фронту, таких як Херсонська та Сумська області.

Нагадаємо, 5 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може бути укладена масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. За словами Трампа, це буде «велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті».

Голова Служби зовнішньої розвідки України та очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров повідомив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії. Це перша тристороння зустріч із лютого 2026 року. До окремих координаційних зустрічей з українською делегацією також долучаться представники європейських країн, НАТО та Єврокомісії.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, який увійде до складу української делегації, наголосив, що від запланованих тристоронніх переговорів не варто очікувати значного «кроку вперед».