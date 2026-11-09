Рустем Умєров очолює українську делегацію на переговорах

10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії. Це перша тристороння зустріч із лютого 2026 року. До окремих координаційних зустрічей з українською делегацією також долучаться представники європейських країн, НАТО та Єврокомісії. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України та очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров в соцмережах 9 листопада.

За його словами, українська переговорна делегація вже прямує до Абу-Дабі.

«У ці ж дні (10-11 листопада, – ред.) в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі», – розповів керівник СЗРУ.

Умєров наголосив, що Україна прагне зберігати тісну координацію з ключовими партнерами, узгоджувати позиції та спільно визначати подальші кроки в переговорному процесі. Відповідно до позиції президента Володимира Зеленського, Україна прагне залучити Європу до дипломатичного процесу.

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«Дякуємо Еміратам за майданчик для переговорів та незмінну підтримку. Дякую Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за активність та підготовку до зустрічей», – додав Рустем Умєров.

Зауважимо, Україну на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, 5 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може бути укладена масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. За словами Трампа, це буде «велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті».

7 листопада Дональд Трамп повідомив, що провів телефонні розмови щодо завершення війни в Україні та анонсував нові.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов, який увійде до складу української делегації, наголосив, що від запланованих тристоронніх переговорів не варто очікувати значного «кроку вперед».