Кирило Буданов очолить делегацію України на тристоронніх перемовинах

Керівник Офісу президента Кирило Буданов буде у складі української делегації на тристоронніх перемовинах України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах, які відбудуться наступного тижня. Однак Кирило Буданов попередив, що не варто очікувати від зустрічі значного прогресу. Про це у пʼятницю, 6 листопада, повідомив телеканал CBS News.

У розмові з журналістом CBS News Ейданом Стретчем Кирило Буданов наголосив, що від запланованих тристоронніх перемовин не варто очікувати значного «кроку вперед». Крім того, очільник Офісу президента відмовився озвучувати свої очікування від зустрічі делегацій України, США та Росії.

«Повторю ще раз: ці переговори – не останні. Вони не є фінальними. Ми говоритимемо лише про готовність до завершення війни, що триває. Чого вдасться досягти? Побачимо вже через кілька днів», – сказав Кирило Буданов.

Українську делегацію очолюватиме голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєрова.

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Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, відбудуться переговори технічних команд України та Росії за посередництва США. Це перша тристороння зустріч із лютого 2026 року.

За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, сторони обговорюватимуть повоєнні безпекові домовленості, відбудову України, деескалацію та гуманітарні питання.

Додамо, що Володимир Зеленський неодноразово закликав Владіміра Путіна провести зустріч на рівні лідерів, щоб обговорити, зокрема, територіальне питання, однак Кремль щоразу відкидав ці пропозиції. 1 листопада президент України розповів, що просив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посприяти організації зустрічі Зеленського та Путіна.