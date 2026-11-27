Аварія сталась у селі Ралівка Самбірського району

У четвер, 26 листопада, у селі неподалік Самбора сталась ДТП, унаслідок якої загинув 71-річний велосипедист. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 26 листопада близько 12:00 у селі Ралівка Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення електровелосипеда, яким керував 71-річний мешканець району, та автомобіля Nissan Tida під керуванням 38-річного жителя Самбірського району.

Внаслідок ДТП водій електровелосипеда отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, однак, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати