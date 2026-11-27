У Збройних силах України з 1 серпня до 3 листопада 2026 року замінили 56 командирів і начальників

У Збройних силах України з 1 серпня до 3 листопада 2026 року замінили 56 командирів і начальників військових формувань та органів військового управління – від рівня бригади й вище. Про це у четвер, 26 листопада, повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

За словами співрозмовника, кадрові зміни спрямовані насамперед на посилення штабів та призначення на керівні посади офіцерів із відповідним бойовим досвідом.

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У вересні в ЗСУ сформували два нові угруповання військ – «Азов» і «Центр». Для них визначили окремі операційні зони, до яких входять Покровський, Краматорський, Слов’янський та Лиманський напрямки. У Генштабі пояснюють, що створення угруповань дало змогу зменшити навантаження на керівну ланку управління. Кількість підпорядкованих рівнів скоротили до двох-трьох, а ситуацію на найбільш критичних ділянках фронту вдалося стабілізувати.

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Зміни передбачають також розширення повноважень командирів безпосередньо на полі бою.

«Більше ініціативи передають на тактичний рівень: командири бригад і батальйонів отримують ширші повноваження, адже саме вони найкраще бачать і розуміють безпосередню обстановку. Вище командування натомість зосереджується на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні військ. Такий підхід передбачає поступову відмову від надмірної централізації та мікроменеджменту», – зазначив співрозмовник.

Серед інших змін – скорочення бюрократичних процедур і звітності, а також пришвидшення обміну інформацією між підрозділами.

Під час планування операцій командування намагається забезпечити комплексне застосування різних засобів і сил: піхоти, артилерії, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, розвідки та радіоелектронної боротьби. Їхня взаємодія, за словами джерела, потрібна для підтримки просування українських підрозділів, ізоляції російських груп, які проникають у бойові порядки Сил оборони, а також ураження логістики, пунктів управління та зв'язку противника.

Водночас для приховування планів командування, підготовки та перебігу операцій використовують інформаційну тишу й дезінформування противника.

Співрозмовник також навів дані Генштабу щодо змін лінії фронту у вересні та жовтні 2026 року. За підрахунками військового командування, у вересні площа територій, над якими Україна відновила контроль, перевищила площу втрачених на 57 км2. У жовтні позитивний баланс становив близько 10 км2.

У зоні відповідальності угруповання «Центр» під час контрзаходів, зокрема операції «Вівальді», до початку листопада українські військові відновили контроль над територією загальною площею близько 277 км2. За цей період загальні втрати російських військ у живій силі на Краматорському, Слов’янському та Лиманському напрямках перевищили 8 тис. осіб.

На Покровському напрямку підрозділи угруповання «Азов», за словами джерела, скували значні сили російської армії.

«У пікові періоди активних дій противника на зону відповідальності цього угруповання припадала майже чверть усіх щоденних втрат російських військ», – розповів співрозмовник.

Обидва угруповання, за його словами, поєднують бойові дії на передовій із систематичними ударами по логістиці противника в глибині оборони. Зокрема, розрахунки безпілотників та артилерія «Азову» атакували залізничні вузли, якими російські військові постачали свої підрозділи. За даними джерела, українські сили уразили понад сотню ешелонів.

Серед інших операцій 2026 року, під час яких Сили оборони відновлювали контроль над територіями, співрозмовник назвав «Велес», операції на Харківщині та Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, 26 листопада 2026 року Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ, звільнивши з цієї посади Дмитра Герегу, який очолював підрозділ із перервою з серпня 2021 року.