Гірськолижний сезон стартує 28 листопада

У суботу, 28 листопада, комплекс «Плай» на Львівщині відкриє гірськолижний сезон. У комплексі працюють снігові гармати та уже оприлюднили актуальні ціни на сезон 2026-2027.

Як повідомили на сторінці комплексу в інстаграмі, гірськолижний сезон стартує 28 листопада, кататись на лижах та сноубордах можна буде із 11:00. У комплексі «Плай» працюють снігові гармати і він першим відкриває сезон катання. Додамо, що у 2025 році комплекс відкрив сезон лише 27 грудня.

Вартість одного дня катання у низький сезон (до 18 грудня 2026 року) становить від 700 грн, у зимовий сезон (із 19 січня 2027 року) – від 800 грн за день, а у святковий сезон (із 19 грудня 2026 року до 18 січня 2027 року) – від 900 грн за день. Можна також купувати абонемент на кілька днів.

У комплексі «Плай» можна орендувати спорядження (від 800 до 1100 грн за комплект), а також скористатися послугами лижного сервісу чи лижної школи. Одна година індивідуального навчання вартуватиме 1800 грн, а тарифи на групові заняття починаються із 1400 грн за 2 години. У вартість навчання уже включений скіпас.

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За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 28 листопада, на Львівщині буде морозна погода, вдень очікується близько 4°С морозу, а у неділю, 29 листопада, мороз посилиться до 7°С. У ці дні не прогнозують істотних опадів.

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має кілька трас різних рівнів складності.