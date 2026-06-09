Канатна дорога працюватиме цілорічно

На курорті GORO Mountain Resort, що будується в Славському і належить групі компаній ОККО, цього року встановлять найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу, протяжність якої становитиме 2,8 км. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Канатна дорога виробництва австрійської компанії Doppelmayr працюватиме цілорічно і забезпечуватиме швидке переміщення між рівнями гірської інфраструктури курорту, адже гондольні кабіни дозволяють перевозити не лише гірськолижне спорядження, а й велосипеди тощо.

Що це за канатна дорога

Маршрут з’єднає нижню та верхню станції з перепадом висот 550 метрів. Пропускна здатність канатної дороги – 2800 пасажирів на годину. Підйом триватиме близько 9 хвилин. Кабіни розраховані на 10 людей, обладнані панорамними вікнами та системами природної вентиляції.

Підлога кабіни гондоли буде на одному рівні з посадковою зоною станції, що зробить процес зручним і безпечним для різних категорій гостей: сімей із дітьми у візочках, людей старшого віку, гостей з обмеженою мобільністю та людей на кріслах колісних.

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Будівництво гондольної дороги триватиме поетапно. Роботи розпочалися з демонтажу попередньої інфраструктури, після чого перейдуть до підготовки фундаментів для станцій і опор, монтажу обладнання, протягування каната та пусконалагодження. Відкриття гондольної дороги планується на 2027 рік .

Окрім гондольної канатної дороги у першій черзі GORO також збудують два крісельні підйомники із захистом від вітру завдовжки 1,5 км кожен.

Загальні інвестиції в систему канатних доріг GORO становлять 47 млн євро, з яких 20 млн євро – безпосередньо в гондольну канатну дорогу. Вартість першої черги курорту планується на рівні 470 млн євро, з яких 120 млн – інвестиції в гірську інфраструктуру, а 350 млн – в готельну.

Нагадаємо, група компаній ОККО розпочала будівництво курорту GORO Mountain Resort в славській громаді у жовтні 2024 року. Перша черга охоплює 127 га та передбачає 10 гірськолижних трас, дві крісельні канатні дороги, п’ять готельних комплексів на понад 1100 номерів. Відкриття курорту заплановане на 2027 рік, а готельних комплексів – на літо 2028 року. Повна реалізація проєкту, що охопить 1200 га, триватиме впродовж 15 років і оцінюється в 1,5 млрд доларів.

Doppelmayr Group – австрійська компанія, заснована понад 130 років тому, є одним зі світових лідерів у сфері канатних транспортних систем і працює в 98 країнах світу.