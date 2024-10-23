Збудувати весь комплекс планують упродовж 15 років

Холдинг ОККО Group розпочав будівництво масштабного гнірськолижного курорту на території Славської ОТГ. Загальна площа курорту становитиме 1200 га, а реалізувати весь проєкт планують за 15 років.

Як повідомила ZAXID.NET пресслужба компанії, новий гірський курорт міжнародного формату GORO Mountain Resort буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка. Загальна площа нового курорту становитиме майже 1200 га, з яких на 360 га облаштують гірську та лижну інфраструктуру, а на понад 800 га – побудують готелі, комерційні та рекреаційні обʼєкти.

Реалізувати проєкт планують упродовж 15 років. Загалом на території нового курорту планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри. У GORO Mountain Resort побудують першу в Україні та найдовшу гондольну канатну дорога протяжністю 2,8 км і найдовшу лижну трасу завдовжки 3,8 км. Також на території побудують 25 готелів загальною місткістю 5500 номерів.

Візуалізація надана компанією OKKO Group

Перша черга будівництва GORO загальною площею 127 га стартувала біля села Волосянка. Зокрема забудовники вже розпочали будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги. Окрім цього, в межах першої черги облаштують 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Завершити будівництво першої черги планують у 2028-2029 роках.

Загальні інвестиції у будівництво нового курорту оцінюють у 1,5 млрд доларів. Із цієї суми OKKO Group планує вкласти 500 млн доларів, ще 1 млрд доларів планують залучити від інших інвесторів.

«Ми бачимо перспективу, навіть попри виклики війни, та розуміємо важливість таких амбітних проєктів для соціально-економічного розвитку Львівського регіону. Новий гірський рекреаційний проєкт має стати магнітом для українських та іноземних туристів і потенційних інвесторів, ставлячи сучасну українську гірську локацію на туристичну мапу Європи. GORO Mountain Resort буде місцем не лише активного відпочинку, але й оздоровлення та психологічної реабілітації», – повідомив СЕО групи компаній OKKO Василь Даниляк.

ОККО Group є єдиним власником та основним інвестором цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів – PKF Hospitality, ILF Group та Doppelmayr/​Garaventa Gruppe. Девелопментом та будівництвом нерухомості на території GORO Mountain Resort займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, а керувати комплексом буде єдиний оператор.

Нагадаємо, засновник OKKO Group Віталій Антонов у квітні 2019 року разом з бізнес-партнером Василем Даниляком заснували компанію «Рожанка парк», яка займалася викупом землі для майбутнього гірськолижного курорту. Початок будівництва курорту кілька разів відкладали через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення.