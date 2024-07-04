Біля Славського мають збудувати новий гірськолижний курорт

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 27 червня підписав розпорядження про виділення у тимчасове довгострокове платне користування понад 100 га лісових ділянок двом компаніям, що входять до холдингу ОККО Віталія Антонова. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті ЛОВА.

Ідеться про виділення 39,5 га лісових ділянок у Тухлянському лісництві для ТОВ «Рожанка парк» і 71,6 га у Волосянківському лісництві для ТОВ «Славскі».

Ділянки виділені для культурно-оздоровчих, рекреаційних та туристичних цілей. Вони перебувають у постійному користуванні «Галсільлісу», що і має укласти договори з «Рожанка Парк» і ТОВ «Славскі».

Термін, на який ділянки передаються компаніям, становить 10 років. У договорах має бути передбачена можливість дострокового розірвання у разі невиконання бізнес-плану упродовж трьох років.

ТОВ «Рожанка Парк», за даними сервісу YouControl, входить до Універсальної інвестиційної групи і належить Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%). Останній є СЕО холдингу ОККО. Так само – і ТОВ «Славскі». Загалом обидві компанії мають майже 600 ділянок у Сколівському районі різного призначення площею майже 500 га – ТОВ «Рожанка Парк» 544, а ТОВ «Славскі» – 38. Також ОККО викупив гірськолижний курорт «Захар Беркут», що межує із цими ділянками.

Холдинг ОККО Group планує збудувати на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського новий гірськолижний курорт. До його будівництва мають залучити австрійські та італійські компанії. Раніше анонсувалось, що на території комплексу облаштують лижні траси загальною протяжністю 75 км.