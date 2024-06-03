Найчастіше біодизель виробляють з ріпаку

Група компаній ОККО планує збудувати власний біодизельний завод услід за біоетанольним. Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми два минулі роки працювали над побудовою стратегії біопаливного процесингу, і в цьому досить серйозно просунулися. Наприкінці минулого року затвердили концепт нашого біоетанольного заводу. Зараз у розробці маємо біодизельний завод», – сказав Василь Даниляк.

Як повідомляв ZAXID.NET, ОККО розпочинає будівництво біоетанольного заводу в Тернопільській області. Роботи триватимуть два роки, а запланований обсяг виробництва становить 83 тис. тонн на рік.

Також компанія придбала частку агробізнесу підприємця з Тернопільщини Петра Гадза.

Захід групи в рослинництво пов’язаний із необхідністю часткового забезпечення власною сировиною, пояснив Василь Даниляк. Адже два заводи – біодизельний і біоетанольний – потребуватимуть багато сировини від рослинництва.

А частка тваринництва у портфелі компанії, за словами її СЕО, дасть змогу виробляти і біометан.

Біодизель – це екологічно чистий вид біопалива і паливна добавка, альтернативне автомобільне паливо, що активно використовують в європейських країнах. Виготовлений з незабрудненої сировини біодизель є нетоксичним. Найчастіше біодизель виготовляють з ріпакової олії.