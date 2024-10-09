Верховний Суд остаточно скасував розпорядження, які затверджували детальний план території, що передбачав будівництво гірськолижного курорту на Свидовці. Про це 9 жовтня повідомила організація Free Svydovets, яка відстоювала заборону забудови гірського масиву.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2016 році стало відомо, що власники «Буковелю» планують збудувати поруч новий, утричі більший гірськолижний курорт «Свидовець». На території гірського масиву планувати побудувати 60 готелів, 120 ресторанів, а також фітнес-центри, магазини, банки, багаторівневі парковки для автомобілів та навіть приватний аеродром. Загальна площа нового курорту мала становити 1400 га.

Проти будівництва мега-курорту виступили екологи, природоохоронці та місцеві мешканці, які з 2017 року оскаржували забудову гірського масиву в суді. Юристи-екологи неодноразово наголошували, що ні громаді, ні активістам забудовники не дали можливості належно ознайомитися із детальними планами територій для будівництва курорту. Активісти руху Free Svydovets також заявляли, що громадські слухання у селах, дотичних до місцевості, де запланований курорт, провели із порушеннями, а детальні плани території курорту не доступні громадськості й понині.

У 2021 році Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного курорту на Свидовці та відправив справу на повторний розгляд до Закарпатського окружного адміністративного суду. Активісти вимагали скасувати розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження детального плану території ТРК «Свидовець».

У липні 2022 року Закарпатський окруждний адмінсуд позов активістів задовольнив і скасував розпорядження про затвердження ДПТ, однак Тячівська РДА та Рахівська РДА в грудні 2022 року оскаржили це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді. 9 жовтня Верховний Суд скасував постанову апеляції та залишив чинним рішення окружного адмінсуду. Це рішення остаточне й оскаржити його не можна.