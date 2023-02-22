Власники «Буковеля» планують збудувати два нові курорти у Карпатах – у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Курорти будуть розташовані поруч із «Буковелем» та стануть фактично його продовженням. Про це повідомила ініціатива Free Svydovets, яка відстоює збереження гірського масиву Свидовця, де вже кілька років також намагаються збудувати курорт.

Йдеться про будівництво двох курортів «Бистриця» та «Турбат», що будуть розташовані поруч із «Буковелем» та анонсованим ще у 2016 році курортом «Свидовець», справа щодо будівництва якого перебуває в суді. За даними ініціативи Free Svydovets, наприкінці 2022 року ТОВ «Буковель» звернулося до двох сільрад Івано-Франківської та Закарпатської областей за дозвільними документами на будівництво нових курортів.

Зокрема, у 2021 році ТОВ «Буковель» звернулося до Поляницької сільради у Івано-Франківській області за розроблення детального плану території в селі Бистриця для будівництва курорту. У грудні 2022 року сільрада дозволила виконкому розробити проект внесення змін до генеральних планів Бистриці та Поляниці для будівництва нового рекреаційного комплексу.

Крім цього, Усть-Чорнянська селищна рада на Закарпатті на звернення ТОВ «Буковель» також дозволила місцевому виконкому розробити проект внесення змін до генерального плану села Лопухів для будівництва нового курорту.

Активісти зазначають, що загалом нові курорти мають займати 1400 га та розраховані на 25 тисяч відвідувачів одночасно. На курортах планують збудувати понад 200 км лижних трас та 28 підйомників. Під час будівництва, зазначають екоактивісти, знищать чи пошкодять близько 3 тис. га лісів, лук та річок.

План будівництва нових курортів у Карпатах

«За наявними картами, забудова, лижні траси та підйомники пройдуть по заповідних територіях, оселищах численних червонокнижних рослин та тварин, унікальних гірських озерах Свидовця і так далі», – йдеться в повідомленні Free Svydovets.

Зазначимо, що у 2016 році стало відомо, що власники «Буковелю» планують збудувати поруч новий гірськолижний курорт «Свидовець», що мав бути втричі більший за сам «Буковель». На території гірського масиву планувати побудувати 60 готелів, 120 ресторанів, а також фітнес-центри, магазини, банки, багаторівневі парковки для автомобілів та навіть приватний аеродром.

Проти будівництва мега-курорту виступили екологи, природоохоронці та місцеві мешканці. Зараз ця справа перебуває в суді після того, як у 2021 році Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного курорту на Свидовці та відправив справу на повторний розгляд до Закарпатського окружного адміністративного суду.

«Буковель» – найбільший гірськолижний курорт України, який частково перебуває у державній власності. Курорт розташований біля села Поляниця Івано-Франківської області і активно забудовується новими приватними готелями. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз ТзОВ «Буковель» належить киянам Оксані та Захару Палицям, екс-дружині та сину нардепа Ігоря Палиці.