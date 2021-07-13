Історія 49-річного полковника поліції Михайла Бонка є яскравою ілюстрацією зрощення влади і бізнесу. Ми готували це розслідування впродовж кількох тижнів разом з колегами з антикорупційного cайту «Наші гроші. Львів» і сьогодні публікуємо його одночасно на двох платформах.

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На початку 2000-х років Поляницька сільська рада втратила 46 га своєї лісової території через створення курорту «Буковель». Тоді сільрада роздала ліс в приватну власність, хоча не мала на це законних підстав. Серед незабудованих інфраструктурою територій тепер залишилося урочище Вишня, що поділене на понад сто приватних ділянок.

Майже 10 років тому ця історія завершилась лише визнанням «службового недбальства». А два роки тому нею знову зацікавились правоохоронці. Цього разу – Державне бюро розслідувань у Львівській області. Щоправда, зі цих ста ділянок у поле зору ДБР потрапили лише 29, тому що їх, на думку слідчих, приватизував івано-франківський полковник поліції Михайло Банк. Решта лісових ділянок не цікавлять ні правоохоронців, ні лісничих, які мали б відповідати за збереження лісового фонду.

За два останніх роки жодної підрозри ще не оголосили. А потенційний підозрюваний завершує будівництво готелю та продовжує працювати в правоохоронних органах.

Будівництво Банків: «Все чотко»

«Розміщена в кожному номері тераса та панорамні вікна надають змогу милуватися прекрасними видами гір Буковелю», – хвалить свій готельний комплекс родина івано-франківського полковника поліції Михайла Банка.

Триповерховий «Mirror Hotel» розташований в урочищі Вишня села Поляниця, біля дороги та поруч з гірськолижним курортом «Буковель». Одразу поблизу території – паркінг №1 курорту «Буковель», за кількасот метрів розташований підйомник 1R. Хоча наразі на ділянці звели лише сам каркас будівлі, її вже позначили на картах Google та зазначили адресу вулиці – Карпатська.

Комплекс розрахований на 30 номерів, зокрема 27 стандартних та три класу люкс. Тут буде SPA, всесезонний басейн на даху, лижна кімната, магазин лижного спорядження та прокату лиж, спортзал та навіть – гелікоптерний майданчик.

Готель «Mirror Hotel» будують попри дорогу у селі Поляниця

Як обіцяють на сайті готелю, його планують здати в експлуатацію у першому кварталі 2022 року. Підрядник будівництва, очільник ТОВ «Монокарбуд» Андрій Тимчук запевнив нас: «Там все чотко».

«Встигнемо до того часу зробити, вже маємо каркас, світло, вода є, все підключено. Чому ми маємо затягувати?», – каже він.

Хоча основною фігурою в ймовірній схемі захоплення землі слідчі вважають Михайла Банка, офіційно трьома земельними ділянками під будівництво «Mirror Hotel» володіє його батько, депутат Бедевлянської сільської ради на Закарпатті – Василь Банк.

Так само і з документами на будівництво. У лютому 2019 року Василь Банк отримав містобудівні умови та обмеження для проєктування відпочинково-ресторанного комплексу. А в липні того ж року – дозвільні документи на саме будівництво.

Те, що зі зведенням готелю «все чотко», важко не погодитися. Єдина проблема майбутнього готелю – він розташований на території «Ворохтянського лісгоспу», який, за словами лісівників, не давав жодних погоджень на передачу ділянок в приватну власність.

«Як росли дерева, так і ростуть»

«Ніякої шкоди лісгоспу ніхто не заподіяв. На цих землях по даний час як росли дерева, так вони і ростуть тепер», – захищав себе ще 2011 року в суді колишній сільський голова Поляниці Юрій Соловчук.

Тоді його та ще кількох чиновників сільради визнали винними за кількома статтями, зокрема через службове підроблення та службову недбалість, щоправда, нікого не посадили. Слідчі в інтересах «Ворохтянського лісгоспу» стверджували, що, зокрема, Соловчук видав неправдиві рішення виконкому про вилучення ділянок лісгоспу в землі запасу сільської ради.

Дерева в урочищі Вишня і справді досі ростуть, на більшості ділянок не ведеться жодного будівництва. Загалом урочище займає велику територію та тепер поділене на понад 100 окремих ділянок. Частину їхні власники зареєстрували у 2013 році, ще решта – протягом 2014-2017 років. Урочище розташоване впритул до гірськолижного курорту «Буковель» і вважається інвестиційно привабливим місцем. Сотку землі тут продають в середньому за 13 тис. доларів США.

При цьому покупці земельних ділянок ніби не помічають, що їхні ділянки розташовані серед лісу. Більше того – земельні ділянки в межах «Ворохтянського лісгоспу» не втратити свого статусу лісових земель, пояснює провідна юрисконсультантка правозахисної організації «Екологія-Право-Людина» адвокатка Софія Шутяк. Вони також не вилучалися в лісгоспу та цільового призначення не втрачали.

За її словами, є чітка процедура зміни цільового призначення земельних ділянок з лісових на інші категорії. Для цього цього потрібне відповідне розпорядження Кабінету Міністрів, а його – нема.

«Відповідно ці ділянки не могли передати фізичним особам у власність, а ті не могли в подальшому перепродати, щоб теперішні власники ними користувалися», – пояснює Софія Шутяк.

Обрані ділянки

З усіх ділянок урочища Вишня в кримінальному провадженні, порушеному слідчими ДБР, фігурують лише 29. Серед них – і ті три, на яких зводить свій «Mirror Hotel» родина Михайла Банка. Найбільшу ділянку площею 0,25 га в лютому цього року Личаківський районний суд Львова арештував, оскільки на ній почали вирубувати ліс та вести будівництво готелю.

Василь Банк як власник ділянок невдало намагався оскаржити цей арешт в апеляції і навіть доводив, що землю з лісового фонду вилучили законно, а у слідства немає доказів, що на цій ділянці росте ліс.

Натомість ДБР цікавить не лише ліс. За версією слідчих, Михайло Банк, працюючи на керівній посаді у поліції, тиснув на працівників місцевої влади у Яремчі та лісогосподарських підприємств області і саме так оформив 29 земельних ділянок загальною площею 4,5 га на своїх родичів та підставних осіб в урочищі Вишня.

На думку слідчих ДБР, право власності на ці ділянки оформляли нотаріуси на підставі підроблених державних актів на право власності, датованих 2001 роком, які нібито видавала Поляницька сільська рада. Простими словами, Михайла Банка вважають причетним до крадіжки землі на основі сфальшованих документів, які він отримував завдяки тиску на місцеву владу.

Сумнівна пов’язаність

Ситуація з трьома ділянками батька Михайла Банка виглядає більш-менш зрозумілою: лісгосп виявив будівництво готелю у лісі, і правоохоронці з’ясовують законність цих робіт. А от довести причетність полковника поліції до інших 26 ділянок слідчим, вочевидь, буде не так просто.

26 ділянок, які, за версією слідчих, також отримав Михайло Банк, розташовані в тому ж урочищі Вишня, однак вони розміщені не поруч, а розкидані по території. Більшість цих ділянок протягом 2018-2021 років перепродавались, а вперше депутати Поляницької сільської ради видали їх ще 20 років тому, в серпні 2001 року. Пов’язано це було зі створенням на території Поляниці гірськолижного курорту «Буковель».

«Багато людей як жителів села, так і не жителів села стали звертатися в сільську раду із заявами про виділення їм земельних ділянок для будівництва там індивідуальних житлових будинків», – стверджував на одному із давніх судових засідань колишній сільський голова Поляниці Юрій Соловчук.

Однак отримати копії тодішніх рішень нам не вдалося, оскільки їх «визнано речовими доказами та долучено до матерiалiв кримiнальної справи», як повідомили у Поляницькій сільраді. Натомість частину інформації про перших власників нам надало головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Жовтим кольором на карті позначені ділянки Василя Банка, а червоним – інші 26 ділянок, що фігурують у кримінальній справі

Наприклад, по одній ділянці отримала родина з смт Гвіздець Коломийського району – уже покійна Катерина Остафійчук, а також Марія Гайдащук, Галина Гайдащук та Роман Гайдащук. Вони, як і більшість перших власників земельних ділянок, не можуть згадати тодішні події. Син Гайдащуків Віталій розповів нам, що отриманням ділянок займався його батько.

«Я не знаю цілої історії, тоді був малий, але пам’ятаю, що батько мав землі і в Яремче також, він був приватний підприємець, купував землі та перепродував», – розповів Віталій Гайдащук.

Сам він у листопаді 2020 року продав ділянки, і тепер вони належать колишньому заступнику начальника слідчого управління Нацполіції у Івано-Франківській області Едуардові Гануляку та його дружині Ірині Гануляк.

Власники ще деяких ділянок не змінилися. Наприклад, однією ділянкою площею 0,15 га ще з 2006 року володіє Світлана Івахів – дружина народного депутата і волинського мільярдера Степана Івахіва (№58 у топ-100 найбагатших українців за версією Forbes). У її власності є ще три інші земельні ділянки по 0,1 га в Поляниці.

Усі колишні та теперішні власники ділянок, з якими нам вдалося поспілкуватись, заявили, що не знайомі з поліцейським Михайлом Банком. Нам також не вдалося встановити прямої причетності усіх цих людей до поліцейського. Пов’язаними з Банком можуть бути хіба уже згаданий екс-поліцейський Едуард Гануляк та його дружина Ірина, яким зараз належать вісім ділянок (з 29) в урочищі Вишня. Едуард Гануляк у 2016 році працював заступником начальника управління захисту економіки Івано-Франківської поліції. На той момент керував управлінням саме Михайло Банк.

Решта земельних ділянок зараз перебувають у власності не пов’язаних безпосередньо між собою та з Михайлом Банком людей. Наприклад, власник туристичної компанії Василь Качур купив дві ділянки в урочищі Вишня у «Буковелі» в січні 2020 року. Він заявив, що незнайомий з Михайлом Банком і купив землю на курорті для себе. Перепродувати цю землю Василь Качур поки не планує.

«Я купив ці земельні ділянки, бо побачив в «Буковелі» банер. Я передзвонив за номером, який там зображений. Потім зустрівся в Івано-Франківську з людьми, я так розумію, це були ріелтори. Ми поїхали подивитись земельну ділянку і уже з нотаріусом уклали договори купівлі-продажу і я став набувачем ділянок. Пізніше мене довели до відома, що там є накладений на них арешт. Я є добросовісним набувачем землі і сподіваюсь, що ми виграємо суд у цій справі», – розповів Василь Качур.

Кар'єра Банка і підозра ДБР

Михайло Банк родом із села Бедевля Тячівського району Закарпаття. У 2015 році його призначили заступником начальника управління захисту економіки департаменту захисту економіки Нацполіції в Івано-Франківській області. Уже наступного року він очолив це управління, а після ліквідації УЗЕ у 2019 році став начальником управління стратегічних розслідувань поліції в Івано-Франківській області. Тут він попрацював до травня 2020 року, після чого його перевели на нижчу посаду оперуповноваженого.

49-річний полковник поліції Михайло Банк зараз працює на посаді головного оперуповноваженого депаратменту стратегічних розслідувань Нацполіції

На широкий загал ім’я Михайла Банка не було відоме, а сам поліцейський був досить непублічним до ксенофобського скандалу у Коломиї. У травні 2020 року Михайло Банк адресував голові місцевої єврейської громади Яківу Заліщикеру лист з проханням надати поліції особисту інформацію про членів громади для «боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами та злочинними організаціями». Того ж місяця Михайла Банка звільнили з посади, а точніше перевели на посаду головного оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань Нацполіцію.

Часто у матеріалах місцевих медіа Михайло Банк фігурує разом зі своїм братом – Василем Банком-молодшим, який впродовж грудня 2019 – травня 2020 років керував Яремчанським відділом поліції. На той момент до складу Яремчанської міськради входило село Поляниця, де отримав земельні ділянки під будівництво готелю їхній батько. Про роботу Василя Банка на посаді очільника Яремчанської поліції досить негативно відгукувались працівники міської ради. Зрештою Василя Банка-молодшого перевели на посаду начальника Летичівського відділу поліції у Хмельницьку область.

Про землю в Поляниці та Михайла Банка місцеві медіа вперше написали навесні 2020 року. Писали про те, що полковник поліції Михайло Банк «заволодів» трьома земельними ділянками «в заповідній зоні” біля гірськолижного курорту «Буковель» загальною площею 0,35 га. «На території земельних ділянок ведеться капітальне будівництво готельного комплексу, вартість якого, за оцінками фахівців, вже сягнула 5 млн доларів», – йшлося у статті місцевого порталу «СтопКор».

Тоді ж виявилося, що ці три ділянки розташовані на території державного підприємства «Ворохтянський лісгосп», тобто офіційно на території лісу. Як розповів нам головний лісничий Микола Ванджурак, працівники провели перевірку з виїздом на місце, «яка підтвердила факт самозахоплення земельної ділянки». Про це головний лісничий повідомив поліцію.

Після цього, як випливає з письмової відповіді Миколи Ванджурака, лісгосп отримав лист від правоохоронців, де ті вказали, що окрім трьох ділянок під готелем, Михайло Банк може бути причетним до самозахоплення ще 26 ділянок в урочищі Вишня. Тобто тоді виникла версія про причетність його до захоплення 29 ділянок загальною площею 4,5 га. У своїй письмовій відповіді журналістам Ванджурак не уточнив, який саме правоохоронний орган надіслав такого листа.

При цьому справу про крадіжку землі почали розслідувати ще у травні 2019 року. Зокрема, 7 травня 2019 року СБУ надіслала інформацію про Михайла Банка у Державне бюро розслідувань – орган, який займається кримінальними справами, де фігурують поліцейські. Лише через рік після цього звернення, 8 травня 2020 року, ДБР відкрило кримінальне провадження щодо Банка за статтею про зловживання службовим становищем.

«Громадяни, на яких оформлені земельні ділянки, що фактично розташовані у межах земель лісового фонду, з 2016 року по теперішній час уклали сумнівні договори купівлі-продажу для надання законності набуття права власності фактичними бенефіціарами або їх близькими родичами. На даний час зазначені особи продовжують укладати сумнівні договори купівлі-продажу, чим здійснюють легалізацію земельних ділянок, які оформлені з порушенням чинного законодавства», – йдеться у відповіді ДБР на наш інформаційний запит.

ДБР відмовилось надавати інформацію щодо інших фігурантів цієї справи, зокрема працівників Поляницької сільради, посилаючись на таємницю слідства. Водночас у бюро розслідувань повідомили, що наразі не оголосили про підозру жодному з фігурантів цієї справи, у тому числі Михайлу Банку. Його також досі не відсторонили від посади головного оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Ми спробували отримати коментар самого Михайла Банка стосовно кримінального провадження, у якому він фігурує. Речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, де працює Банк, заявила, що «оперуповноважені ніколи нічого не коментують». Його матір Олена Банк пообіцяла перетелефонувати нам після розмови із адвокатом, але не зробила цього. Особисто з Михайлом Банком поспілкуватися нам на момент публікації цього матеріалу не вдалося.