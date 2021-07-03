Члени двох гаражних кооперативів, які безкоштовно отримали земельні ділянки у Львові, продали землю приватним компаніям. Для однієї з ділянок уже змінили цільове призначення. Наразі нові власники землі не розповідають про свої плани на використання придбаних ділянок.

Після випадків скуповування земельних ділянок бійців АТО на Львівщині та скандалу у Рясне-Руському ZAXID.NET вирішив перевірити, як розпоряджаються з отриманими землями гаражні кооперативи атовців у Львові. Загалом у Львові є сім гаражно-будівельних кооперативів членів АТО, які протягом 2017-2020 отримали землю в місті під будівництво гаражів. Загальна площа цих ділянок становить 2,7 га. Як з’ясувалося, дві ділянки з семи виділених депутатами члени кооперативів уже продали.

Перша ділянка

Ще 13 липня 2018 року депутати Львівської міськради проголосували за виділення 0,1 га на вул. Трускавецькій гаражно-будівельному кооперативу «Автопатріот». У цей кооператив входить 24 людини. За даними держреєстру юридичних осіб, засновниками кооперативу є Олег Дудок , Надія Протасевич та Володимир Сірків, який керує організацією. Ділянка, яку отримав гаражний кооператив, розташована неподалік існуючих гаражів біля аеропорту «Львів».

Гаражний кооператив «Автопатріот» отримав і перепродав ділянку на вул. Трускавецькій у Львові

Володимир Сірків є сином голови ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдани Сірків. Він одним з перших отримав 100 тис. грн допомогти з міського бюджету Львова. У 2018 році Володимир Сірків отримав ділянку площею 0,07 га на вул. Замарстинівській для дачного будівництва, а ще ділянку площею 0,09 га для садівництва в місті Пустомити і ділянку площею 0,7 га для сільського господарства в селі Стрілки поруч із відпочинковим комплексом Edem Resort Medical & SPA. Цю ділянку через два місяці після отримання він продав бухгалтерці «Едем Резорту» Галині Середницькій. ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Володимира Сірківа стосовно ситуації із землею гаражного кооперативу на вул. Трускавецькій.

45-річний Олег Дудок є членом ГО «Українська спілка учасників АТО» та засновником ще кількох гаражно-будівельних кооперативів, члени яких також отримували земельні ділянки в області для подальшого їхнього перепродажу. У 2018 році Дудок отримав 7 соток на вул. Замарстинівській, а в 2019 році – у селі Стрілки біля «Едем Резорту». До слова, ZAXID.NET неодноразово висвітлював участь членів «УСУ АТО» в різноманітних вуличних акціях і провокаціях, через що члени організації влаштовували штурм редакції.

Надія Протасевич також є власницею 0,07 га на вул. Замарстинівській, вона також отримувала ділянку у селі Стрілки.

Судячи з даних Держреєстру нерухомості, цю земельну ділянку атовці перепродали ще в кінці 2019 року. Новою власницею 0,15 га стала львів’янка Кусенко Тетяна Романівна. У березні 2020 року Тетяна Кусенко створила ПП «Бізнес Офіс Центр» і у квітні переоформила ділянку на цю компанію. За даними YouControl, «Бізнес Офіс Центр» займається купівлею/продажем нерухомості.

Тетяна Куксенко повідомила ZAXID.NET, що ще досі не знає, що буде робити з придбаною в атовців ділянкою. «Я ще не знаю, що робити. Ще думаю», – сказала вона.

Друга ділянка

У листопаді 2018 року депутати проголосували за виділення ділянки площею 0,9 га на вул. Рахівській, 4-а в районі хімічного заводу гаражно-будівельному кооперативу «Фортеця». Керівником кооперативу є львів’янин, член ГО «УСУ АТО» Андрій Голько, який у 2017 році отримав 100 тис. грн від Львівської міської ради.

22 березня 2021 року кооператив продав цю ділянку ТзОВ «Галбетон». На момент продажу землю оцінили у 51,39 млн грн. При цьому цільове призначення землі змінилось з «експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» на «розміщення та експлуатації будівель промисловості».

ГБК «Фортеця» отримав і нещодавно продав ділянку на вул. Рахівській

Андрій Голько розповів ZAXID.NET, що у членів кооперативу забракувало грошей на будівництво гаражів. Тому вони вирішили продати ділянку на Рахівській.

«Щоб побудувати гаражі, потрібні дуже великі витрати. Ми порахували, що на одне виходить, тому вирішили продати. Були у нас збори учасників кооперативу, всі були згодні. Раніше у міській раді діяла програма, яка виділяла кошти на будівництво гаражів. Коли була ухвала на сесії, тоді міська рада ще виділяла ці кошти, а коли ми отримали весь пакет документів на землю, то вже тої програми не стало. А ми самі не стягнули побудувати і вирішили продати», – заявив Андрій Голько.

ТзОВ «Галбетон», яке купило землю в атовців, займається виробництвом бетонних розчинів, його одноосібним власником є львів’янин Роман Візний. Він заявив ZAXID.NET, що ще не знає, що робитиме з придбаною земельною ділянкою.

Хто ще отримав ділянки під гаражні кооперативи?

Протягом 2017-2019 років Львівська міська рада виділила земельні ділянки у рівних районах міста ще п’ятьом гаражно-будівельним кооперативам: «Захисник» – на перетині вул. Трускавецька-Кульпарківська; «Антей» – на вул. Майданній; «Щит» – на вул. Антонича, «Полігон» – на вул. Трускавецькій та «АТО-Авто» – також на вул. Трускавецькій. За даними держреєстрів, ці земельні ділянки залишаються у власності кооперативів.

Ще сім гаражно-будівельних кооперативів подали у міську раду документи на отримання земельних ділянок. Частині з них уже надали дозвіл на розробку проекту землеустрою – документу, необхідного для подальшого виділення землі. Так, ГБК «Грунтовик» планує отримати земельну ділянку на вул. Ґрунтовій, «Патріоти АТО» вготовляє документи на ділянку на вул. Олесницького, а «Тил» готує документацію на ділянку на вул. Ковельській.

У міськраді уже підготували ухвали для виділення кооперативу «Ветеран-Авто» ділянки площею 0,8 га на вул. Миколайчука, а кооперативу «Десант» 0,5 га на вул. Рахівській. ГБК «Автофорсаж-1» має намір найближчим часом отримати першу ухвалу про виготовлення документів на 0,35 га на вул. Трускавецькій, 48.

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач розповів ZAXID.NET, що юристи мерії зараз перевіряють законність перепродажу земель гаражних кооперативів атовців. Окрім того, міська рада не буде погоджувати документацію на будівництво житла чи будь-яких інших споруд, окрім гаражів, на перепроданих ділянках.

«Ці земельні ділянки, які були вільними, цільово виділялися під автогаражні кооперативи, як нас запевняли, з метою будівництва гаражів. Ми з довірою ставилися до заявників. Але дійсно, сьогодні офіційні дані говорять, що два кооперативи було відчужено стороннім бізнесовим структурам. Ми вважаємо, що це неправильно. Міський голова давав вже вказівку юридичному департаменту стосовно законності таких процесуальних кроків. Звичайно, нічого іншого, крім гаражів, там бути не може, і жодних дозвільних документів на будівництво там міська рада видавати не буде», – запевнив Любомир Зубач.

Надалі, за його словами, щоб запобігти перепродажу, міськрада надаватиме такі ділянки кооперативам не у власність, а в оренду.

«На останній сесії міської ради депутати вирішили тим кооперативам, які попередньо подали звернення, затверджувати земельні ділянки в оренду. І це той механізм, який дозволить запобіг продажу земельної ділянки. Вже якщо там будуть фізично збудовані гаражі, тоді вже можна буде переоформити оренду на власність», – пояснює Любомир Зубач.

Водночас на сайті Львівської міськради оприлюднили проект ухвали про накладення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок, які були виділенні під гаражні кооперативи. Зараз цей документ перебуває на стадії обговорення.

ZAXID.NET уже не вперше повідомляє про випадки перепродажу атовцями, зокрема членами ГО «УСУ АТО» та інших організацій земель, які ті отримали безкоштовно. Наприклад, завдяки скуповуванню землі автовців вдалося суттєво розширитись відпочинковому комплексу «Едем Резорт» Ігоря Кривецького. А земельні ділянки між селами Наварія та Солонка, які виділили бійцям АТО, також скупили приватна фірма та засновник «Розвитку громади».

Раніше ZAXID.NET публікував розслідування про те, як у Рясне-Руському безкоштовно виділили більше 60 гектарів землі гаражним кооперативам. Зараз ці ділянки арештували у рамках кримінального провадження.

Додамо, що з 2016 року Львівська міська рада виділяє бійцям АТО зі Львова по 100 тис. грн матеріальної допомоги. 4411 військових вже отримали таку допомогу на загальну суму 441,1 млн грн.