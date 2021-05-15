Наприкінці минулого року до Львівської МТГ приєднались 19 містечок, сіл та селищ. Серед них село Рясне-Руське та підпорядковане йому смт Підрясне. Розташування села ідеальне – передмістя Львова, оточене лісом. Свіже повітря, малоповерхова забудова, хороша ближня інфраструктура. До центру Львова без заторів їхати до 30 хвилин. Земля у такій локації, за оцінками експертів, коштує від 5 млн грн за гектар. Продаючи землю Рясне-Руського на аукціонах, можна було б суттєво наповнювати місцевий бюджет. Однак місцева влада вирішила піти іншим шляхом і роздати майже 60 гектарів безкоштовно.

Таку благодійність можна було б лише вітати, якби не виявилось, що таку величезну кількість землі видали сумнівним гаражним кооперативам, власники яких – це родичі, і друзі працівників сільської ради, забудовники та сумнівні активісти. Загалом ці люди отримали стільки землі, що могли б помістити там більше ніж 16 тисяч гаражів. Непогано для невеличкого села, правда?

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5 червня 2020 року мешканець Львова Денис Чорний звернувся до Рясне-Руської сільської ради з проханням виділити йому вільну земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель. У своєму листі він вказав кадастровий номер конкретної ділянки, яку б хотів отримати у власність. На той момент, за даними кадастру, ця ділянка була у комунальній власності, але вже за якийсь час стала приватною.

Через два місяці Денис Чорний отримав відповідь від голови Рясне-Руської сільради Емілії Смокоровської, де було чітко вказано: вільних земельних ділянок на території сільради немає. Отож львів’янин не зміг отримати бажану землю. А ще за два місяці місцева влада знайшла майже 60 гектарів вільної землі, яку почала масово і безкоштовно роздавати новоствореним гаражним кооперативам.

ZAXID.NET поцікавився, хто саме став щасливими власниками безкоштовної землі біля Львова. Загалом протягом вересня-листопада 2020 року майже 60 гектарів землі Рясне-Руського поділили між 16 гаражними кооперативами: «Львів-автокар», «Астра», «Леокар», «Баторі-Авто», «Аркан», «Форсаж», «Гаражне місто», «Індустріал», «Сільвер Авто», «Автогонщик», «Мотогараж», «Козанкор», «Автомеханік», «Лемберг кар», «Торф’яний край», «Автосвіт». Усі вони були створені у жовтні-листопаді 2020 року. І якщо Денис Чорний чекав два місяці на інформацію про наявність вільної землі, то ділянки для новостворених гаражних кооперативів знайшлась дуже швидко – протягом кількох тижнів з моменту їх заснування.

Власниками кооперативів є невипадкові люди – вони знайомі між собою, мають спільний бізнес та, вочевидь, інтереси. Передбачувано серед власників безкоштовної землі під Львовом опинились уже колишні депутати та працівники Рясне-Руської сільради та скандально відомі у Львові вуличні активісти. Загалом між членами гаражних кооперативів поділили 47 земельних ділянок. Для того, щоб виділити землю, Рясне-Руська сільська рада проводила сесії навіть після місцевих виборів – у листопаді 2020-го.

За розрахунками ZAXID.NET, на площі майже 60 гектарів можна збудувати понад 16 тисяч стандартних цегляних гаражів. Офіційно у Рясне-Руському є менше 2,5 тис. мешканців, і якщо б на цих ділянках справді будували гаражі, то кожного з них припало б по сім-вісім гаражів. Та навряд чи сільрада планувала збудувати найбільшу на Львівщині автостоянку, коли вирішувала земельні питання.

Найбільшу кількість землі – аж 12 ділянок загальною площею 10,2 га, отримав створений у вересні 2020 року гаражний кооператив «Пікап». Співвласником цього кооперативу є син уже колишнього депутата Рясне-Руської сільради Зеновія Піха Андрій Піх та бізнес-партнер сім’ї іншого екс-депутата та секретаря ради Святослава Хацка – Тарас Дмитришин (родичі Хацка разом з Дмитришиним мають спільну компанію «Рясне-Руське водо-житло-сервіс»). Цікаво, що одна із ділянок, які отримав у власність «Пікап», розташована безпосередньо на території ландшафтного заказника «Білогорща», ще чотири розміщені одразу поруч.

Ще одним рекордсменом по кількості землі є гаражний кооператив «Автосвіт», зареєстрований 19 жовтня 2020 року. Серед його власників є дружина депутата Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького – Марія Скобало. Кооператив отримав у власність аж 10 ділянок загальною площею 3,5 га у листопаді 2020 року. Марія Скобало у телефонній розмові заявила ZAXID.NET, що ще вирішує, що робити з отриманою у Рясне-Руській землею.

«То треба до мого адвоката – ви маєте її телефон? Поки що ще нічого не обговорювали. Я не в курсі справи, я не знаю. Я написала заяву, мені вирішили і дали землю на сесії і все. Я маю двох синів, може, щось будемо будувати, може, щось будемо робити. Ми ще не визначились», – заявила Марія Скобало.

Непересічними людьми виявилися власники гаражного кооперативу «Львів-Автокар». У вересні члени кооперативу отримали у власність одну земельну ділянку, а через два місяці - ще п’ять. Серед власників цього кооперативу є винниківчанин Олег Янда – член організації «Українська спілка учасників АТО» та активний учасник вуличних акцій у Львові. Разом з іншими членами організації Олегом Дудком, Сергієм Фаворським, Сергієм Лейченковим, Русланом Муциним, Андрієм Макогонем та Максимом Каменецьким Олег Янда володіє ТзОВ «Чижиків».

Варто нагадати, що співзасновником «УСУ АТО» є Олександр Веремеєнко – давній бізнес-партнер Ігоря Кривецького. Учасники «УСУ АТО» мають житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи «Патріот-1», «Патріот-2», «Патріот-3», члени яких часто отримують земельні ділянки на Львівщині для подальшого перепродажу. Безпосередньо завдяки активній діяльності членів членів цих кооперативів вдалося суттєво розширитись відпочинковому комплексу «Едем Резорт» Ігоря Кривецького. У часи, коли головою ЛОДА був Олег Синютка, члени «УСУ АТО» безкоштовно отримали землю в Брюховицькому лісі. А пізніше вони брали участь у конфлікті довкола земель в озері у Наварії, коли більшість призначених для військових ділянок отримали не пов’язані з АТО люди.

ZAXID.NET вдалося поспілкуватись з Олегом Яндою. Він запевнив, що отримані кооперативом «Львів-Автокар» земельні ділянки будуть використовувати за цільовим призначенням бійці АТО. Про їхніх перепродаж, каже Янда, не йдеться. Він не зміг конкретно відповісти на запитання, для чого «Львів-Автокару» була необхідна ця земля.

«У мене є списки, хто буде туди заходити. Ми формуємо ще документи. Ми би хотіли зробити якийсь підземний паркінг дворівневий. Хочемо залучити більше атошників до кооперативу. Може, якийсь сервісний центр там вийде для обслуговування машин…», – пояснює Олег Янда.

Серед власників землі у Рясне-Руському опинився ще один учасник замовних акцій протестів у Львові Павло Гладиш, більше відомий як «Паша Вождь». Він є серед засновників гаражного кооперативу «Автогонщик», якому безкоштовно виділили 3,2 га у Рясне-Руському. Павло Гладиш також є засновником ЖБК «Під Голоско» та керівником ГО «Шквал». Гладиш неодноразово брав участь у штурмах львівської Ратуші. На останніх місцевих виборах балотувався до Львівської міськради від «Європейської солідарності».

Одну земельну ділянку у Рясне-Руському отримав ГБК «Форсаж Львів». Співвласником цього кооперативу є Віталій Малевіч – власник будівельної фірми «Західсервіс» та колишній заступник директора стадіону «Арена Львів». У 2018 році прізвище Малевіча фігурувало серед власників землі біля озера в селі Наварія, яку мали виділити бійцям АТО. Тодішній голова ЛОДА Олег Синютка підписав розпорядження, яким виділив землю безпосередньо на березі озера людям, які не пов’язані з АТО. Військові ж отримали ділянки у кар'єрі та біля дороги.

Землю у Рясне-Руському отримав ще один власник землі у Наварії Ігор Худа. Він є співзасновником гаражного кооперативу «Мотогараж». Разом з Худою у цей кооператив входить Олександр Сокотун – власник будівельних компаній «Львівська девелоперська група» та «Дельта груп Захід».

Земельні ділянки отримали також гаражні кооперативи «Козанкор» та «Астра». Кооперативи мають спільних власників Романа Козака та Сергія Корнята. Серед засновників ГБК «Астра» також є Олег Андріїшин, який до березня 2019 року був співвласником будівельної компанії ПП «Південна Алея» – ця компанія отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу біля ТЦ «Південний» на вул. Щирецькій. Забудовник має намір збудувати вісім багатоповерхівок на місці автостоянки.

На кадастровій карті позначені ділянки, які отримали гаражні кооперативи у Рясне-Руському

Цікаво, що низка членів гаражних кооперативів вже мають ділянки на території Рясне-Руського. Наприклад, Андрій Андрух з ГБК «Індустріал» протягом 2020-2021 років отримав чотири ділянки по 0,05-0,06 га під садівництво та селянське господарство. Землю у Рясне-Руському також мають члени кооперативів «Леокар», «Баторі Авто», «Гаражне місто», «Торфяний край», «Автосвіт» та «Пікап». Більшість цих ділянок виділялись під селянське господарство, садівництво чи житлове будівництво протягом 2019-2021 років.

У 2020 році землю на території Рясне-Руського активно роздавали не лише членам гаржаних кооперативів. Серед власників землі біля Львова опинилися і службовці Рясне-Руської сільської ради. Наприклад, лише протягом 2020 року сім’я уже колишнього секретаря Рясне-Руської сільради Ярослава Хацка отримала у власність вісім земельних ділянок на території сільради. Дві ділянки в Рясне-Руському у жовтні 2020 року отримали колишня працівниця сільради Ярослава Руда та її чоловік Ярослав Рудий. Колишня спеціалістка сільської ради Любов Дашкович в кінці 2020 року отримала у власність ділянку в Підрясному площею 1165 м2. Ще дві ділянки (285 м2 та 1054 м2) отримав у власність екс-інспектор з правових питань Рясне-Руської сільради Орест Чудяк.

ZAXID.NET неодноразово описував випадки, коли виділені безкоштовно земельні ділянки біля міста (у тому числі для атовців) перепродувались бізнесменам або змінювали призначення під житлове або комерційне будівництво. Наразі невідомо, що буде в кінцевому результаті буде з майже 60 гектарами землі в Рясне-Руському. У львівській мерії припускають, що на цій території планували звести житловий квартал.

«Я не думаю, що у селі автомобільний бум і що так масово зросла кількість автомобілів. Я думаю, це робилося цільової з метою отримання у власність ці ділянки а в подальшому ініціювати зміну цільового призначення земель очевидно під багатоквартирне житлове будівництво. І в мене така інформація є, бо зі мною особисто один із забудовників радився про те, чи варто купляти одну з ділянок в Рясне-Руському під будівництво. Я звичайно сказав, що тут не може бути і мови», – розповів ZAXID.NET заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

За його словами, мерія передала інформацію про земельну оборудку у Рясне-Руському поліції та прокуратурі. Зараз правоохоронці займаються розслідуванням цієї справи. Департамент містобудування ЛМР, своєю чергою, готує проект ухвали на засідання сесії, щоб заборонити автогаражним кооперативам змінювати цільове призначення земельних ділянок, аби там не збудували житло.

ZAXID.NET кілька днів поспіль намагався зв'язатися з колишньою головою Рясне-Руської сільради Емілією Смокоровською, однак у неї був вимкнений телефон.