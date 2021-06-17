Земельні ділянки в передмісті Львова безкоштовно роздали гаражним кооперативам

Личаківський районний суд Львова арештував земельні ділянки площею понад 50 га, які у 2020 році розділили між гаражними кооперативами в Рясне-Руському. Також суд арештував ще дві ділянки Рясне-Руської сільради, що призначались для обслуговування гаражного кооперативу. Загалом арешт наклали на 70 га землі, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Як писав ZAXID.NET у розслідуванні «Гараж на 60 гектарів», наприкінці минулого року місцева влада Рясне-Руської, що після місцевих виборів приєдналася Львівської МТГ, безкоштовно роздала майже 60 га землі у передмісті Львова. Величезну кількість землі видали сумнівним гаражним кооперативам, власниками яких є родичі і друзі працівників сільської ради, забудовники та сумнівні активісти. Ці ділянки розташовані поблизу лісу, мають розвинену інфраструктуру, тому один гектар землі тут можна було продати щонайменше за 5 млн грн.

Арешт на землі наклали в межах кримінального провадження щодо посадовців Рясне-Руської сільради за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. У матеріалах справи вказано, що рішеннями сесії Рясне-Руської сільської ради земельні ділянки спершу поділили, а потім передали у приватну власність гаражним кооперативам, зокрема: «Астра», «Львів-автокар», «Пікап», «Гаражне місто», «Індустріал», «Автогонщик», «Автосвіт», «Сілвер Авто», «Леокар», «Мотогараж», «Баторі-Авто», «Форсаж-Львів», «Козанкор», «Торф’яний край», «Аркан», «Лемберг кар Плюс», «Автобудгараж» і «Автомеханік». Останні два кооперативи фігурують в ухвалі про арешт майна, але земельні ділянки належать ТОВ «Галтекс-Брухт».

Найбільше ділянок отримав ГБК «Пікап» – 12 ділянок загальною площею 6,9 га. Одним із співвласників цього кооперативу є син екс-депутата Рясне-Руської сільради Зіновія Піха. Гаражний кооператив «Автосвіт» отримав 10 ділянок загальною площею 3,8 га, власницею якого є дружина депутата Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького. До того ж Рясне-Руська сільська рада зареєструвала право власності ще на 2 земельні ділянки площею 7,4 та 8,1 га, знову вказавши цільове призначення для обслуговування гаражного кооперативу.

Львівська міська рада припускає, що на територіях, переданих під гаражі, планують збудувати житло. Департамент містобудування ЛМР готує проект ухвали на засідання сесії, щоб заборонити автогаражним кооперативам змінювати цільове призначення земельних ділянок, аби там не збудували житло.

Арешт ділянок полягає в забороні власникам, користувачам, їхнім представникам тощо продавати чи змінювати право власності або майнові права щодо цих земель.