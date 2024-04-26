На Львівщині оновили роботу блокпостів

Рада оборони Львівської області у п'ятницю, 26 квітня, внесла зміни в роботу контрольно-пропускних пунктів. Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень у коментарі Tvoemisto.tv повідомив, що відтепер на блокпостах працюватимуть два поліцейських та два представники Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тарас Грень зазначив, що працівники ТЦК не чергуватимуть на семи прикордонних контрольно-пропускних пунктах, які є у Львівській області.

Нагадаємо, що Президент України 16 квітня підписав закон про мобілізацію, який вступить в дію з 18 травня. Документ визнає нові правила мобілізації та регулює права військовослужбовців та військовозобов'язаних. Крім цього, у документі йдеться про умови та правила відстрочки від служби, а також про покарання за ухилення від мобілізаційних процесів. ZAXID.NET детально розповідав, що передбачає законопроект про мобілізацію.