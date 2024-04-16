Підписаний Зеленським закон набуде чинності 16 травня 2024 року

У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який 11 квітня ухвалили депутати Верховної Ради у другому читанні. На сайті Верховної ради також опублікували повний текст законопроекту.

Проект закону №10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» набуде чинності рівно за місяць, 16 травня 2024 року. Згідно з текстом закону, протягом трьох місяців Кабінет міністрів має прийняти усі необхідні нормативно-правові акти, створити та запустити роботу електронного кабінету військовослужбовця, налагодити обмін даними між Єдиним реєстром призовників та медичних установ, удосконалити ротаційні процеси в ЗСУ.

Після успішного голосування за законопроект у другому читанні Володимир Зеленський заявив, що проект допоможе військовому керівництву країни. Крім того, за словами президента, законопроект вносить зміни для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема, завдяки ротаціям та відпусткам.

Що передбачає новий закон про мобілізацію

Законопроект №10449 визначить нові правила мобілізації, а також врегульовує права військовослужбовців та військовозобов’язаних. У законопроекті окреслюються умови та правила відстрочки від служби, а також покарання за ухилення від мобілізаційних процесів.

Текст законопроекту складає 90 сторінок – зі змістом підписаного закону можна ознайомитись тут. До слова, ZAXID.NET детально розповів, як відбуватиметься мобілізація, кого можуть забронювати від служби та як каратимуть порушників.

Нагадаємо, 2 квітня Володимир Зеленський підписав законопроект №9182 про зниження призовного віку. Проект закону, який підтримали депутати Верховної Ради у першому читанні, дозволить призовникам обирати проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку. Зазначимо, Володимир Зеленський не підписував законопроект про зниження призовного віку до 25 років майже 11 місяців – Верховна Рада проголосувала за проект 30 травня 2023 року.