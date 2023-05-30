Громадяни, які досягли 25 років, мають стати на військовий облік

Верховна Рада України зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призову. Від моменту підписання законопроекту президентом граничний вік призовників стане не 27, а 25 років, йдеться в документі законопроекту станом на вівторок, 30 травня.

За законопроект №9281 проголосували 304 депутати Верховної Ради. За даними прес-служби Міноборони, саме міністерство внесло пропозицію щодо зменшення граничного віку призову.

«У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Від підписання закону громадяни, які досягли 25 років, мають стати на військовий облік. Законопроект набуває чинності, коли його підпише президент Володимир Зеленський.

Крім того, 30 травня Верховна Рада в першому читанні ухвалила збільшення відпусток та повернення доплат військовим. Документ законопроекту передбачає доплати військовим ЗСУ доплати до 100 тис. грн та відпустки до 30 днів на рік. Виплати стосуватимуться не тільки строковиків та контрактників, але і поранених бійців та курсантів.

Нагадаємо, 5 травня Кабінет міністрів схвалив зниження призовного віку в Україні. За день до того можливість зменшення граничного віку озвучили в Міноборони, підкресливши, що прибуття українців, молодших за 27 років до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки спричиняє черги та додаткові фінансові витрати. Крім того, міністерство вважає, що таке навантаження впливає і на медичних працівників ВЛК.