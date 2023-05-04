Міністерство оборони України пропонує зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років

Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України напрацювало пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Про це йдеться в заяві Міноборони України, опублікованій у четвер, 4 травня.

Як пояснили у відомстві, під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

Зокрема, це пояснюють тим, що призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

Крім того, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

«Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги», – переконані в Міноборони.

Наразі призовникам у ТЦК та СП (колишніх військкоматах) можуть запропонувати укласти контракт, який передбачає перед участю в бойових діях проходження навчання терміном щонайменше три місяці. Водночас змусити до підписання такого контракту призовника ніхто не може.