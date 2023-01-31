27 січня уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та чітко окреслив критерії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників.

ZAXID.NET підготував відповіді на найпоширеніші питання про бронювання для військовозобовʼязаних.

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Які підприємства і установи можуть бронювати працівників?

Бронювати працівників зможуть підприємства, які визнають критично важливим для функціонування економіки. Для цього вони мають відповідати щонайменше трьом критеріям із переліку, зокрема:

загальна сума сплачених бізнесом податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті складає не менше як 32 млн євро в еквіваленті;

підприємство є стратегічним відповідно до постанови КМУ;

немає заборгованостей зі сплати ЄСВ;

середня місячна зарплата працівників не менша за середню заробітну плату по регіону;

є резидентство в «Дія.City».

Хто з підпадає під бронювання?

працівники держорганів та органів місцевого самоврядування;

працівники підприємств та організацій, що виконують мобілізаційні замовлення;

працівники підприємств та організацій, які виробляють товари і послуги для потреб ЗСУ та інших військових формувань;

працівники підприємств та установ, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Хто відповідає за бронювання працівників?

Керівники органів влади або підприємств мають подати на погодждення Генштабу ЗСУ перелік співробітників, яких необхідно забронювати. Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для того, щоб підприємство продовжувало працювати.

Після погодження списку в Генштабі (для держслужбовців – ще й в СБУ чи розвідці), остаточне рішення про бронювання ухвалює Мінекономіки. Після цього Генштаб передає дані про заброньованих у територіальні центри укомплектування, де працівникам видають відповідний витяг про відстрочку.

На який період діє відстрочка?

Заброньовані військовозобов’язані отримують відстрочку, однак вона не може перевищувати шість місяців (для держслужбовців відстрочка від мобілізації є безстроковою).

Як уникнути повістки, якщо ви заброньований працівник?

Документи, які підтверджують бронювання, варто носити при собі. Тоді, у разі вручення повістки на вулиці, їх необхідно показати.

Якщо повістку все ж вручили, то з документами, що підтверджують бронювання, необхідно прийти до Територіального центру комплектування (колишні військкомати) та соціальної підтримки, де цю повістку анулюють.

Що буде з бронюваннями, отриманими за старою процедурою?

Ті бронювання, які були надані Мінекономіки раніше, залишаються чинними на визначений термін.

У яких випадках можуть анулювати бронювання?

Анулювати відстрочку можуть у випадку звільнення з роботи, розформування держоргану чи позбавлення підприємства статусу критично важливого.

Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон?

Наразі ні, хоча раніше повідомлялось, що після затвердження порядку бронювання уряд планує це дозволити.