Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (колишній військкомати) продовжують мобілізацію, щоб укомплектувати військові частини фахівцями з певних галузей і сформувати військовий резерв. Разом з тим у суспільстві існує думка, що зараз на службу беруть усіх підряд, не дивлячись на стан здоров'я та життєві обставини. Це не зовсім так.

Насправді законодавство чітко визначає перелік категорій, які мають право на відстрочку. Втім, скористатись нею справді не завжди так просто, адже ТЦК і СП зацікавлені у тому, щоб призвати необхідну кількість військовозобов'язаних, а не шукати причини для їхньої відстрочки. Тому, якщо ви хочете скористатись своїм правом на відстрочку, треба ще довести, що ви це право маєте.

ZAXID.NET разом з юристкою Дар'єю Тарасенко розібрався, хто і як може отримати відстрочку.

Що таке відстрочка від призову і як дізнатись, що чоловік має на неї право?

Відстрочку від призову під час мобілізації можуть отримати певні категорії чоловіків – вони чітко описані у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Там, зокрема, йдеться про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, близьких родичів людей з інвалідністю тощо. Таких людей без їхньої згоди мобілізувати не можуть.

Короткий перелік тих, хто має право на відстрочку (клікніть для збільшення зображення)

Є ще окремий перелік умов для відстрочки від призову на строкову службу для призовників (ст. 17 закону «Про військовий обов’язок та військову службу»), яка відбувається незалежно від мобілізації в Україні. Ці два переліки не варто плутати.

Як довго діє відстрочка?

Поки існує обставина, через існує право на відстрочку, доти вона і діє. Наприклад, якщо відстрочку дали чоловікові через наявність дружини з інвалідністю, то поки вони будуть у шлюбі і жінка матиме інвалідність, чоловіка не можуть призвати без його бажання.

Втім, на практиці неможливо спрогнозувати, скільки часу триватиме обставина, за якою чоловік отримав відстрочку. Тому працівники ТЦК і СП можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини. А іноді працівники центрів комплектування надають відстрочку на два місяці, після чого необхідно знову прийти і надати документи, які підтверджують підставу для відстрочки.

А мені може прийти повістка, якщо я – заброньований працівник?

Повістка може прийти будь-кому, адже це не означає, що вас одразу заберуть воювати. Бронювання працівників також є підставою для відстрочки від призову. Існує два методи бронювання. Перше – коли роботодавець має мобілізаційне завдання і саме тому користується можливістю забронювати своїх працівників. І є полегшена процедура згідно з постановою уряду, за якою можуть забронювати своїх працівників роботодавці, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань та населення.

Незалежно від того, за якою процедурою бронюють працівників, воно здійснюється на певний період. Коли він закінчується, його можна продовжити. Доки працівник вважається заброньованим, його не можна призвати на службу. Але коли строк бронювання закінчується, тоді чоловік може бути мобілізованим.

А якщо у мене грижа? Загострення панкреатиту? Зламаний палець на нозі?

Існує такий нормативно-правовий акт, як Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, якою визначається, в яких випадках (з якими діагнозами) людина є придатною до служби, непридатною чи обмежено придатною. Всі військовозобов’язані перед відправкою на службу обов’язково проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

Якщо є тимчасові проблеми зі здоров’ям, які заважатимуть службі, комісія робить висновок про тимчасову непридатність. Наприклад, розповсюджена ситуація – грижа та потреба в операції, в такому випадку, як правило, надають відстрочку у зв’язку із тимчасовою непридатністю.

Відстрочку через тимчасову непридатність надають на строк до двох місяців. Протягом цього терміну треба вирішити свої проблеми зі здоров'ям, якщо це можливо.

Зовсім необов'язково, що після закінчення терміну відстрочки людину призовуть. Коли минає два місяці, військовозобов'язаний знову проходить ВЛК, і йому можуть подовжити відсрочку ще один або два рази. Але після трьох періодів відстрочки вже необхідно вирішувати питання про непридатність. У такому разі чоловік перестає бути військовозобов'язаним і його знімають з військового обліку.

Але варто розуміти, що для визнання непридатним для служби повинні бути серйозні проблеми зі здоров'ям.

А якщо у мене дружина з інвалідністю, а військкомат каже, що це не причина на відстрочку?

Загалом варто пам'ятати, що ТЦК і СП, скоріш за все, не знають нічого про ваші обставини. І щоб скористатись правом на відстрочку, необхідно повідомити про ці обставини і надати документи.

Справді бувають випадки, коли чоловік вважає, що у нього є право на відстрочку, а ТЦК каже, що ні. У таких випадках варто писати письмову заяву, де повідомляти про свої обставини, які є підставою для відстрочки від призову, вимагати надати документ про відстрочку, а у випадку відмови – оформити її письмово, щоб була можливість таку відмову оскаржити (в обласному військкоматі або ж в суді).

А жінки – їх точно не мобілізовуватимуть?

Останній місяць на цю тему було дуже багато галасу. Наразі ситуація така: обов’язок стати на облік жінкам, які мають відповідну спеціальність або професію, не скасований. Але момент, коли треба ставати на облік, перенесений на 1 жовтня 2023 року.

До того часу Верховна Рада має ухвалити зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з тим, щоб такий облік здійснювався виключно на добровільних засадах (крім медиків). Після прийняття таких змін Міноборони планує скоротити перелік професій та посад, які передбачають постановку на облік, до трьох позицій: медицина, громадське харчування та радіотехнології (останні дві – тільки за бажанням самих жінок).

Обов’язковий військовий облік для жінок є і залишається лише для медиків. Але за офіційною інформацією Міноборони, за період воєнного стану жодну жінку без її бажання не призвали. Практика також показує, що таких випадків нема.