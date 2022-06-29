Під час мобілізації в Україні військкомати почали масово вручати повістки чоловікам призовного віку. При цьому повістку можна отримати не тільки за адресою прописки, як це було до повномасштабної війни, а будь-де: на блокпості, на заправці, на пляжі в Одесі чи біля озера у Трускавці. Іноді вручення повістки використовують як каральний метод для порушників – нетверезих водіїв, хуліганів тощо. Втім це зовсім не означає, що усі ці, часто не вмотивовані до служби чоловіки потраплять у військо.

ZAXID.NET поспілкувався з юристкою Дар’єю Тарасенко про вручення повісток, постановку на військовий облік та відповідальність для тих, хто ігнорує призов.

Якщо прийшла повістка – що це означає? Треба купувати бронік і одразу їхати на фронт?

Повістки бувають різні, і сама по собі повістка не означає призов на службу. Військкомат може викликати для постановки на облік для уточнення певних даних чи для проходження військово-лікарської комісії чи для відправлення на службу – і все це робиться через повістку. І, на жаль, пересічному громадянину дуже важко розрізнити, яку повістку він отримав. Як правило, у тій повістці, що передбачає відправку на службу, вказана конкретна дата, година, коли треба з’явитись у військкомат, і є перелік речей, які треба брати з собою. Всі інші повістки видаються для постановки чоловіків на військовий облік.

Щоб розрізняти повістки, варто розуміти контекст, за яких обставин вручають повістку. Припустимо, чоловік живе у Харкові, і він стоїть на обліку у місцевому військкоматі. Відповідно, у військкоматам є всі відомості про нього, вони знають, чи є в нього члени сім’ї з інвалідністю, який його стан здоров’я, чи він придатний до служби – і цей військкомат може прийняти рішення, що цей чоловік може бути відправлений на службу. В такому випадку військкомат може направити військовозобов’язаному одразу повістку «на відправку».

Але якщо цей харків'янин отримав повістку у Львові, то у такому випадку львівський військкомат не зможе відправити чоловіка одразу на службу. Спочатку треба перевірити, можливо, у чоловіка є підстави для відстрочки або він є непридатним або обмежено придатним, і лише після з’ясування цих обставин можна його відправляти служити.

Вручення повісток на блокпостах, АЗС, пляжах і т.д. – це законно?

Коли йдеться про вручення повісток на заході України приїжджим чоловікам, то ці випадки – це зазвичай повістки для постановки на військовий облік. У всіх військовозобов’язаних є обов’язок при зміні місця проживання протягом семи днів стати на облік у військкоматі в тому населеному пункті, де є його нове місце проживання. Зараз чоловіки активно переміщуються територією країни, і це і викликало ситуацію з масовим врученням повісток. Часто чоловіки не квапляться піти до військкомату за своїм новим місцем проживання, тому військкомати мусять таким шляхом вирішувати проблему з не постановкою на облік.

Такі методи вручення повісток не можна вважати абсолютно законними, оскільки при їхньому врученні немає інформації, що чоловік справді змінив місце проживання. Якщо чоловік приїхав на один день провідати свою маму у Львів і повернеться у Харків, немає підстав, щоб він ставав на облік у Львові. І тим не менше, висока ймовірність, що йому вручать повістку. І цю повістку йому можуть вручити навіть по дорозі у Львів – десь у Київській області. Але варто розуміти, що така ситуація викликана небездоганністю законодавства і необхідністю військкоматів вирішувати проблему з укомплектуванням Збройних сил, із формуванням списку чоловіків, які можуть бути мобілізовані.

Що буде, якщо не відреагувати на повістку?

Існує адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна передбачена за порушення правил військового обліку – це той випадок, коли чоловік змінив місце проживання, але не пішов ставати на облік. І до відповідальності можуть бути притягнуті і ті чоловіки, яким повістки не вручались. Наприклад, якщо чоловік приїхав у Львів, отримав довідку ВПО, де видно, коли він переїхав у Львів, а у військкомат він не прийшов. У такому випадку якщо військкомат пізніше це виявить, то може бути складений протокол, і такого чоловіка притягнуть до відповідальності за порушення правил військового обліку. Штраф у такому випадку становить від 30 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 510 до 3400 грн).

Окрім того, є кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку. Для того, щоб настала кримінальна відповідальність, недостатньо просто вручити повістку про виклик для постановки на облік. Якщо чоловік ігнорує таку повістку, після чого військкомат виносить попередження, фіксує це, а чоловік все одно ігнорує, тоді може бути кримінальна відповідальність.

Є ще стаття про ухилення від призову від військової служби під час мобілізації, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Але тут йдеться саме про ухилення від призову, а не від постановки на військовий облік.

Що таке військовий облік і хто має на нього ставати?

Військовий облік існував і раніше: за мирних часів всі чоловіки відповідного віку, крім непридатних до служби за станом здоров’я, мали перебувати на військовому обліку. Є окремий облік призовників, і окремий облік військовозобов'язаних. Призовники – це чоловіки віком, як правило, від 18 до 27 років, а військовозобов'язані – старші 27 років. Раніше за постановкою на облік не дуже ретельно стежили, але зараз ситуація змінилась, і з’явилась гостра потреба, щоб чоловіки були на обліку саме там, де вони дійсно проживають, щоб була можливість оперативно їх мобілізувати.

З військового обліку за станом здоров’я знімаються лише ті чоловіки, які за висновком військово-лікарської комісії є непридатними для служби повністю. Відповідно, такі чоловіки не мають обов'язку після переїзду піти для військкомату. Але за умови, що у них на руках є військово-обліковий документ, що це підтверджує.

Чоловікам варто уважно подивитись у свій військовий квиток, бо вони не завжди знають, що у них там написано. Іноді чоловіки можуть вважати, що мають «білий квиток», хоча насправді це не так. І якщо вчитатись, то у військовому квитку написано «непридатний для служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час». Такі чоловіки зараз можуть бути призвані і вони мають з'явитися у військкомат, щоб стати на облік за новим місцем проживання.

Які є обмеження для чоловіків, які цього не зроблять?

Встановлені законодавством наслідки – це притягнення до відповідальності. Але є практика, яка показує, що інші органи сприяють військкоматам з виконанням їхньої функції. Зараз, наприклад, проблематично зареєструвати шлюб чоловіку, який не показує, що він став на облік у військкоматі за місцем розташування РАЦСу. Втім це не завжди коректно. Дійсно, РАЦС може вимагати від чоловіків військово-обліковий документ, але це не означає, що якщо документ виданий в іншому місті, вони мають відправляти цього чоловіка стати на облік за місцем розташування РАЦСу. Якщо, до прикладу, чоловік приїхав з зони бойових дій, щоб розписатися з нареченою і потім він повернеться на схід, у нього немає обов’язку ставати на облік у Львові і, відповідно, РАЦС не має права вимагати у нього принести документи про те, що він став на облік. Це стосується як реєстрації шлюбу, так і розлучення.

Крім того, при працевлаштуванні обов’язковим документом є військово-обліковий документ, оскільки всі роботодавці зобов’язані вести військовий облік. Ця норма існувала і раніше, але за нею рідко хто слідкував, тепер ж роботодавці стали вимогливішими. Тому при оформленні на роботу роботодавець може не приймати на роботу чоловіка, поки він належним чином не оформить документи. Також чоловіки-переселенці, які приїжджають зі східних областей на західні, часто отримують відмову у поселенні в школах, гуртожитках чи інших тимчасових помешканнях, поки вони не стануть на військовий облік.

Також певні обмеження для чоловіків, що не встали на військовий облік за місцем проживання, можуть вводити банки, інші установи: наприклад, обмежувати видачу кредитів тощо. Законодавчо такі рішення нічим не підкріплені, але різні установи можуть керуватись своїми внутрішніми правилами.