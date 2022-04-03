Верховна Рада розширила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Після цього уряд розширив перелік українців, які можуть виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, а потім знову його скоротив. Всі заплутались, а особливих роз’яснень немає.

ZAXID.NET розпитав юристку благодійного фонда «Право на захист» Дар’ю Тарасенко про нововведення. Експертка пояснює, хто має право на відстрочку від мобілізації і хто може виїхати за кордон на цій підставі.

Кого не призовуть

З 15 березня у Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» внесли зміни і розширили перелік осіб, яких не будуть мобілізовувати під час воєнного стану без їхньої згоди. Станом на зараз в Україні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

– Заброньовані працівники стратегічно важливих підприємств;

– Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

– Чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

– Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби (детальніше перелік хвороб див. в ст. 23 Закону);

– Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

– Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

– Жінки та чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка);

– Особи, які мають дружину/чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

– Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I та ІІ груи; особи, зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного догляду;

– народні депутати України;

– працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

– здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

– наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють не менш як на 0,75 ставки;

– чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення ООС.

Хто може перетинати кордон

Багато людей роблять помилку, вважаючи, що відстрочка від мобілізації дорівнює вільному перетину кордону. Але це не зовсім так.

«Донедавна це було абсолютно не так і були окремі переліки щодо відстрочки та щодо перетину кордону. Прикордонники, власне, керуються листами ДПСУ, де зазначено, яку категорії чоловіків можна випускати і які документи вони мають мати при собі», – пояснює Дар’я Тарасенко.

1 квітня на «Урядовому кур’єрі» опублікували постанову Кабінету міністрів №383, яка вносить зміни у перелік категорій осіб, які мають право перетинати кордон. У цій постанові вказано, що право на перетин кордону мають всі, хто не підлягає призову. Але у той ж день у ці правила внесли зміни і таки перетинати кордон можуть НЕ всі, хто не підлягає мобілізації.

«З редакції Правил перетину кордону, що діє зараз, випливає, що мають право перетнути кордон усі, хто зазначений у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, крім певних категорій: студенти, аспіранти, наукові співробітники вишів, а також великий перелік родичів людей, які загинули чи зникли в зоні ООС (останні три категорії). Вони мають право на відстрочку, але не можуть виїхати за кордон. Крім них, усі інші з переліку зможуть виїхати, але наразі невідомо, яким чином це буде реалізовано», – пояснює юристка.

З повним переліком категорій громадян, яким можна виїжджати за кордон, можна ознайомитись на сайті уряду, завантаживши додаток до постанови.

Яким чином зможуть виїжджати за кордон громадяни, яким це дозволено? Дар’я Тарасенко. Наводить два можливих варіанти:

«Або прикордонникам нададуть можливість у кожному конкретному випадку перевіряти, чи є підстави у чоловіка перетнути кордон – і це буде дуже складно, оскільки прикордонники не обізнані зусіма нюансами законодавства. Другий варіант, який більш ймовірний – буде роз’яснення від прикордонників, що пропустити через кордон на конкретній підставі можуть за наявності документа з військкомату, що особа має право на відстрочку. І це призведе до нової велико проблеми – ці всі особи матимуть звернутись до військкоматів, стати у чергу для того, щоб їм видали документ. Наші військкомати зараз перевантажені, отримати такий документ буде важко», – прогнозує юристка.

Окрім того, за кордон не випускатимуть чоловіків, які заброньовані підприємствами від мобілізації. Єдиний варіант для такого чоловіка виїхати – це отримати документ про відрядження на виконання завдання. В інших випадках утекти не вийде.

*Юристи Благодійної фонду «Право на захист» безкоштовно надають консультації з цих питань за телефонами 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90.