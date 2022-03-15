Мобілізація в Україні проходить за планом

В Україні проходить друга черга мобілізації. Зараз до виконання бойових дій залучили майже всіх резервістів, і тепер призивають військовозобов’язаних інших категорій, насамперед тих, хто має бойовий досвід. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За словами Горбача, майже 100% резервістів вже перебувають на місцях бойових дій і обороняють країну. Тому зараз проводиться мобілізація військовозобов’язаних, які не входять до резервістів першої черги, тобто решти категорій.

«Першу чергу комплектування бойових частин проводили за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були відправлені безпосередньо до військових частин. Вони не потребували додаткової підготови, їх залучили до виконання завдань щодо оборони держави», – повідомив Роман Горбач.

Решта категорій військовозобов’язаних громадян також уже залучаються до мобілізації, каже Горбач.

«Громадяни, які раніше проходили службу і мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути направлені до військових бойових частин. А громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, вони в обов’язковому порядку направляються до навчальних центрів ЗСУ, де проходять підготовку. Після цього направляються до бойових військових частин», – пояснив Горбач.

Чоловіки-переселенці, за словами Романа Горбача, обов’язково повинні стати на військовий облік за місцем перебування. Після цього такі чоловіки можуть бути залучені до мобілізації і відправлені на навчання або до військових частин.

За словами Романа Горбача, на період мобілізації призов строковиків не відбувається, як і звільнення зі строкової служби. Зазвичай такі військовослужбовці проходять службу в частинах забезпечення в тилових районах бойових військових частин. Втім якщо на мирних територіях розпочнеться бойові дії, то строковиків також залучать до оборони.

Нагадаємо, що загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого на 90 днів. Під мобілізацію підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи:

Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).

Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).