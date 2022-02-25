Президент України Володимир Зеленський у ніч на 25 лютого підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. ZAXID.NET коротко пояснює, що це означає.

Що таке загальна мобілізація?

Загальну мобілізацію оголосили на території всіх областей України. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Після оголошення мобілізації в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов'язаних до Збройних Сил України на військову службу. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

Кого саме призивають?

До призову підходять військовозобов’язаних та резервістів українці – громадяни України, придатні до військової служби або перебувають в запасі (резервісти). Кожний військовозобов'язаний має відповідне військове звання.

Загалом всі громадяни зобов'язані з'являтися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час. Призовати будуть не усіх військовозобов'язаних, необхідну кількість призовників має визначити генштаб РНБО.

Кого не призиватимуть?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

народні депутати України;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ;

добувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Також мобілізація передбачає залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових.

Яким чином відбуватиметься призов?

Місцеві органи влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки мають забезпечити:

своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин;

виділення тимчасово будівель, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг військовим.

Головам обласних державних адміністрацій мають забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.