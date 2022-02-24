Зранку четвер, 24 лютого, депутати Верховної Ради проголосували за введення в Україні воєнного стану, після чого відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Що таке воєнний стан?

Воєнний стан в Україні ввели через збройну агресії Росії, адже тепер державній незалежності та територіальній цілісності загрожує небезпека. Воєнний стан, Згідно з ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», це особливий правовий режив, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Київська міська державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню.

Які обмеження вводяться?

Військове командування або місцеві органи влади можуть (але не обов'язково) запроваджувати такі обмеження:

посилити охорону стратегічних об’єктів;

запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб;

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;

примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності;

запровадити комендантську годину;

ввести особливий режим в’їзду та виїзду, обмежити свободу пересування громадян та транспортних засобів;

перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж та навіть приватне майно;

проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

заборонити діяльність певних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти України;

ввести заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання;

здійснювати примусове відчуження приватного майна;

регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв;

телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств;

забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами;

проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю;

запроваджувати забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.

Що ще змінюється під час введення воєнного стану?

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Також не можна вносити зміни до Конституції України та проводити вибори, всеукраїнські та місцеві референдуми, а також проведення страйків, масових зібрань та акцій.